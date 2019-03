Nej, Ulla Essendrop stopper ikke på 'Aftenshowet' for at sælge creme: Kendte danskere bliver misbrugt i falske reklamer

Flere danske tv-profiler har oplevet at finde deres navn i falske artikler, der typisk har et skjult reklamebudskab. Ifølge cybersikkerhedsekspert er bagmændene blevet dygtigere til at camouflere sig.

Nej, Ulla Essendrop stopper ikke på 'Aftenshowet' for at sælge creme:

Når Sofie Linde pludselig bliver fyret for at reklamere for en række skønhedsprodukter, eller Anders Matthesen kan redde sin konkurs ved at tjene penge på bitcoins, vil manges alarmklokker begynde at ringe.

Det er nemlig sket for flere danske medieprofiler, at de pludselig kan læse deres navne i falske artikler og reklamer, der florerer på internettet og de sociale medier. Artiklerne er ofte indledt med en form for løgn, der handler om deres job eller privatliv.

Senest har DR-værten Ulla Essendrop optrådt i en række falske artikler, der kunne fortælle, at hun ville stoppe som vært på ’Aftenshowet’ for i stedet at starte et cremefirma.

Ulla Essendrop kan ikke selv genkende artiklernes indhold, og på Instagram advarer hun sine følgere om at tro på de falske historier:

»Jeg ved ikke, hvem der står bag disse rygter, og hvorfor de er fabrikeret, men de er under alle omstændigheder usande. Hvis I støder på lignende opslag, vil det være en stor hjælp, hvis I sender et screendump og/eller anmelder det«, skriver Ulla Essendrop på profilen.

»Efterfølgende er jeg blevet kontaktet af flere seere, der har set de her reklamer og sender billeder af dem til mig. De fleste af dem, der skriver, har gennemskuet, at det er et scam, og at det ikke passer, men der er også nogle, der falder i fælden, selv om det er en stor løgn«, siger hun til Ekstra Bladet.

Ansigter skaber troværdighed

Ulla Essendrops oplevelse er langtfra enestående.

I oktober kunne tv-værten Sofie Linde læse om sin egen fyring fra TV 2 i en falsk artikel, der havde efterlignet Ekstra Bladets logo. Artiklen skrev blandt andet, at Sofie Linde var blevet fyret fra jobbet som ’X Factor’-vært for at reklamere for kosmetikfirmaet DermaVix.

Også tv-værten Jes Doph-Petersen har fundet sit navn i falsk reklame. I en af artiklerne får han investeringsråd af skuespilleren Viggo Mortensen, der angiveligt skulle have tjent store summer via tjenesten Bitcoin Revolution. Artiklen var fuld af henvisninger og links til Bitcoin Revolution og optrådte blandt andet i forbindelse med en kopieret version af Berlingske Business’ logo.

Episoderne tæller derudover Anders Matthesen, Chili Klaus og Nicklas Bendtner, og ifølge Peter Kruse, der er cybersikkerhedsekspert hos CSIS Group, er disse navne ikke tilfældige.

»Hele formålet med artiklerne er, at man skal tænkte: Hov, ham kender jeg. Så må det være en god idé. Det er genkendelsen, der skaber troværdighed. Viggo Mortensen var en af de første, og siden er det fortsat med en perlerække af ansigter, som folk kan relatere til«, siger Peter Kruse, der især har lagt mærke til de falske artikler i løbet af det seneste år.

»De bliver ved med at ændre form og indhold, så folk, der er blevet narret én gang, kan blive lokket til at klikke en gang mere. Folk kan lide nyhedshistorier, og mange af de her løgne er jo ren clickbait. Når folk kommer ind på historien, har den sjældent noget at gøre med selve overskriften. I stedet er siderne fulde af links, der vil sælge dig kryptovaluta. Hele konceptet går ud på at suge dine penge ved først at vinde din troværdighed«.