Forklædt som opera: Hen til lampen, op i sofaen og tilbage igen. Händel keder på Det Kongelige

Stærke musikalske indsatser

Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen fik al ånden og alle følelserne frem ved premieren onsdag, hvor en danser tabte parykken i en piruette, men hvor alt ellers stod skarpt. Blot med et fravær af handling, som ingen, heller ikke instruktøren og de dygtige dansende mannequiner, grundlæggende kunne bøde på.

Det Kongelige Teater har tidligere prøvet at genoplive et andet af Händels oratorier, ’Jephtha’, som opera, og fristelsen er til at fortstå. Her er musik, der skriger på at blive hørt. Men når en 300 år gammel allegori bliver til et nutidigt dagligstuedrama, hvor Skønheden efter en tur under diskokuglen ender i sofaen med mand og børn, bliver de to sidste allegoriske karakterer, Tiden og Visdommen, til et par underlige starutter.

Tenoren Joshua Ellicott som Tiden og den erfarne alt Sonia Prina som den androgyne Visdommen er gode. Men hvorfor vil disse to irriterende typer i jakkesæt forhindre en ung kvinde i at nyde kærligheden med det modsatte køn?

Det er ikke alt, der lader sig opdatere fra 1700-tals til 2000-tals præmisser. Ted Huffman og de medvirkende gør et gennemtænkt forsøg. Men skal man bruge to en halv time på en forestilling, hvor der ikke sker andet, end at en kvinde skyder en anden, skal man gøre det for Händels vidunderlige musiks skyld.