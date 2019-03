Okuuuurrr: Rappens dronning tager patent på lyden af en kold due fra New York

Når hiphoppens dronning Cardi B dominerer scener rundt omkring i USA og resten af verden, har hun det med at sige som en kold due.

Du læste rigtigt.

En kold due fra New York City.

Rapperens slagord staves sådan her: Okurrr. Og det lyder således:

Og den lyd er rapperen så glad for, at hun nu har forsøgt at tage patent på udtrykket. Målet er ikke mindst at tjene en masse penge på at sælge merchandise med udtrykket påklistret.

Ifølge det amerikanske medie Page Six vil rapperen sætte slagordet på “t-shirts, sweatshirts, hættetrøjer, bukser, shorts, jakker, fodtøj, hovedbeklædning, særligt hatte og kasketter, bluser, heldragter, bodystockings, kjoler«.

Selv har Cardi B skrevet følgende på Instagram om, hvorfor hun har ansøgt om patentet.

»Det er 2019 bitches - der er mange måder at blive rig på«, skriver hun.

»Ludere er vrede, fordi jeg tager patent på Okurrr? Lad mig fortælle jer noget: Hver eneste gang jeg deltager i et kommercielt møde, siger folk sådan her: ’Oh my god, må vi ikke nok høre dig sige Okurrr?«

Det er Cardi B selv, som i et interview med talkshowværten Jimmy Fallon har forklaret, at ’Okurrr’ er lyden af en kold due.

»You know, det er ligesom en kold due fra New York City«, forklarede Cardi B, mens hun foldede sine udsmykkede fingre som to vinger.

Cardi B staver sit slagord ’okurrr’, men rapstjernen har også søgt om at få patent på stavemåden ’okurr’.

Cardi B er ikke den eneste amerikanske musikstjerne, der har forsøgt at tage ejerskab over en vending, et ord eller et udtryk. Tidligere søgte popsangeren Taylor Swift om at få patent på årstallet ’1989’, som også er titlen på et af hendes album.