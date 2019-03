Nogle bliver bare fornærmede .... Kunstner lægger sag an mod dem, der ikke vil vise hans Trump-maleri

Man kan give den som forsmået kunstner, man kan føle sig misforstået, glemt og ignoreret af sin samtid, og man kan skabe sig en virkelighed, hvor enhver negativ anmeldelse tilskrives inkompetente kunstkritikere med egne kæpheste.

Men det er alligevel de færreste afviste kunstnere, der sagsøger et nationalt galleri, fordi det nægter at hænge et kunstværk op. Det har den amerikanske portrætmaler Julian Raven gjort, og meget passende gælder det et portræt af Donald Trump, præsidenten, som ved flere lejligheder selv har vist anlæg for høj selvopfattelse.

Kunstneren Julian Raven, der også før har malet i store formater, malede det næsten to en halv meter høje og fem meter brede portræt efter at have set Trump på tv i 2015 under præsidentvalgkampen, skriver flere amerikanske medier.

Billedet forestiller en usædvanlig hårfager Trump ved et dalende amerikansk flag, som en amerikansk ørn flyver tilbage mod højderne, og Julian Raven havde forestillet sig, at portrættet skulle afsløres på det anerkendte Smithsonian-museum National Portrait Gallery i Washington i forbindelse med præsidentens tiltrædelsesceremoni i 2017. Stor var hans overraskelse, og endnu større tilsyneladende hans fortørnelse, da nationalgalleriets direktør, Kim Sajet, afviste at hænge maleriet op med tre begrundelser: for stort, for politisk og bare generelt ikke godt.

For kunstneren var afvisningen en klar overtrædelse af USA’s forfatningssikrede ytringsfrihed, og han sagsøgte Smithsonian, men tabte sagen ved første retsinstans: Dommen har fastslået, at netop museer og gallerier har retten til at ytre sig frit og kan udstille de portrætter, de finder egnede, uden at skulle føle sig presset udefra.

Julian Raven er angiveligt i gang med at anke dommen og vil tage sagen helt til den amerikanske højesteret om nødvendigt. Han har fortalt amerikanske medier, at han er en sultende kunstner, og at hans salg er styrtdykket, fordi han har malet den kontroversielle præsident.