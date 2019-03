Nu forsvarer Lukas Graham aktivisten Amalie Have: »Vi som mænd skal blive bedre til at værne om kvinder i den offentlige debat«

Lukas Graham kommer nu den unge aktivist og blogger Amalie Have til undsætning.

»Og så stopper vi lige internetmobningen af Amalie Have«, skriver Lukas Graham på Twitter.

Amalie Have har gennem længere tid været udsat for satire på ’Den Korte Radioavis’ på Radio24syv, der beskylder hende for hykleri.

Det har udløst ubehagelig chikane og også grove voldtægtstrusler mod den 23-årige kvinde fra nogle af programmets lyttere.

Og derfor har Amnesty i et brev opfordret Radio24syv til at stoppe med at chikanere Amalie Have og fjerne indslagene. I brevet truer Amnesty også med en gå til en advokat, hvis ikke ’’ stopper.

Amalie Have skulle have været en central figur i Amnesty Internationals kampagne for mere retfærdighed til voldtægtsofre. Men opkaldene fra ’Den Korte Radioavis’ og de mange ubehagelige beskeder fra almindelige mennesker har ifølge Amnesty givet hende angstanfald og fået hende til at trække sig fra dele af kampagnen og fra de sociale medier.

Hykler

Den korte radioavis og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm er efter Amalie Have, fordi hun i januar mobiliserede sine mange følgere på Instagram og fik Lukas Graham til at trække en coverversion af XXXTentacions sang ’SAD!’ tilbage fra YouTube.

Amalie Have og hendes følgere beskyldte Lukas Graham for at promovere en voldsmand. Den afdøde rapper XXXTentacion var anklaget for flere tilfælde af vold mod kvinder, heriblandt sin gravide kæreste.

Det fik ’Den Korte Radioavis’ til at undersøge Amalie Haves egen playliste på Spotify for at se, om den nu var så ren, som hun foregav at være. Men den indeholdt numre med musikere og sangere, der også havde begået vold, nogle endda mord. Og så blev hun kaldt en hykler og »helligfrans« og fik beskeden: »Pige, træd varsomt«.

På Twitter skriver Lukas Graham, at satiren på ’Den Korte Radioavis’ er i orden, men at folks efterfølgende forfølgelse af Amalie Have bør stoppe.

»Satiren kan vi i DK ikke undsige os. Den efterfølgende hetz og trusler er ikke i orden. Og mænds trang til at retfærdiggøre denne hetz er usmagelig«.

Det har fået Kirsten Birgit fra ’Den Korte Radioavis’ til at blande sig med denne kommentar:

»Iøvrigt; når du skriver ’mænds’ er det så fordi du selv kun er en dreng?«.

En besked, som Lukas Graham ikke har reageret på.

Til gengæld skriver Lukas Graham, at det var en fejl af Amnesty at true Radio24syv med en advokat, hvis ikke ’Den Korte Radioavis’ stoppede.

»Men advokaterne skulle bruges imod dem, der sender trusler! Klam opførsel. Vi som mænd skal blive bedre til at værne om kvinder i den offentlig debat«, lyder det fra den verdenskendte sanger.