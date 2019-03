Amnesty om satire mod Amalie Have: Radio24syv chikanerer et voldtægtsoffer

»Jo, man skal være parat til at acceptere, at man bliver udsat for satire og bliver debatteret. Men omfanget her gør, at det går fra at være satire til at være en hetz«.

Skal satirikerne lade være med at lave satire, fordi nogle lyttere bliver meget vrede eller går amok over det?

»Det er jo ikke, fordi man skal holde op med at lave satire, men man skal behandle folk ordentligt. Og Amalie Have er ved at gå helt ned med flaget. Er det sjovt?«.

Hvordan kan I kritisere regimer, der griber ind over for pressen og over for satire rundt om i verden, og så selv gøre det samme?

»Det er jo satire i for eksempel Egypten, der handler om magthavere, og hvor folk bliver fængslet. Det er noget andet. At ringe op igen og igen og igen eller få sin troldehær til at gå efter Amalie Have har ikke noget med ytringsfrihed eller satire at gøre«, siger Trine Christensen.

Sin egen medicin

På Radio24syv afviser programchef Mads Brügger, at ’Den Korte Radioavis’ har sendt sin troldehær efter Amalie Have. Og han mener ikke, at Radio24syv kan gøres ansvarlig for de trusler, andre kommer med.

»Vi kan ikke lægge det filter ind over den offentlige debat, at der er galninge, der kan finde på at reagere på satire, på journalistik og på kommentarer«, siger han.

»Jeg er ked af, at Amalie Have modtager trusler og bliver forfulgt. Jeg er jo ikke et følelsesløst menneske. Men som programchef og ansvarlig for ’Den Korte Radioavis’ er jeg bare nødt til at sige, at ’Den Korte Radioavis’ er i deres gode ret til at lave satire om Amalie Have«.

Mads Brügger henviser til, at Amalie Have på Instagram har opfordret sine følger til at lægge pres på Lukas Graham. Og på den måde faktisk har brugt sin egen troldehær mod Lukas Graham for at få trukket et nummer tilbage.