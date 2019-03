Amnesty truer Radio24Syv med advokat, hvis ikke radiokanalen trækker satireindslag tilbage

Den Korte Radioavis anklager aktivisten Amalie Have for at være en »hellig-Frans« i et indslag, som programchef på Radio24syv afviser at fjerne eller undskylde.

Radio24syvs satireprogram Den Korte Radioavis har chikaneret og generet aktivisten og debattøren Amalie Have. Det giver Amnesty Internationals ledelse i Danmark udtryk for i en mailklage til radiokanalen, fortæller Mads Brügger, der er programchef på Radio24syv.

»De går i brechen på vegne af Amalie Have, som de har et samarbejde med. Amnesty kræver, at vi som satirevirksomhed skal indstilles, og at det satire, vi har lavet med Amalie Have, skal slettes, og at der skal undskyldes til hende. Og hvis ikke vi gør det, vil Amnesty lade sagen gå videre til deres advokat«.

Programleder Helle Jacobsen og generalsekretær Trine Christensen i Amnesty International Danmark, som ifølge Mads Brügger har sendt klagen, uddyber ikke i mailen, hvad denne advokats rolle bliver i sagen. Mads Brügger pointerer, at de stadig ikke hørt fra advokaten, og at Radio24syv ikke har tænkt sig at imødekomme Amnestys krav.

»Kort og godt har vi skrevet tilbage, at det kommer til at ske den dag helvede fryser til is, og så skal vi slås på isen. Det er fuldstændig udelukket, at det kommer til at ske. Og så har jeg forklaret dem, hvad formålet med satire er, nemlig at adressere hykleri – og det er det, der er sket i tilfældet med Amalie Have«, siger Brügger.

»En hellig-Frans«

Jyllands-Posten skrev i går, at klagen kommer i kølvandet på, at Den Korte Radioavis over en længere periode har foretaget telefonopkald til Amalie Have, hvor den fiktive journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm anklager Amalie Have for at være en såkaldt hellig-Frans – en henvisning til, at hun i januar opfordrede sine 86.000 følgere på Instagram til at kritisere Lukas Grahams valg af cover-nummeret ’SAD’ af den afdøde rapperen XXXTentacion.

Amalie Have mente, at bandet, ved at udgive sangen, støttede en rapper, der flere gange havde været anmeldt for vold mod kvinder, heriblandt hans gravide ekskæreste.

Men efter en »omfattende research« i Amalie Haves offentlige Spotify-playliste, fandt Kirsten Birgit en række af artister anklaget for mord og vold.

»Det er hårdt at være en hellig-Frans, men sådan må det jo være, hvis man vil slå andre i hovedet med sin egen moral«, siger Kirsten Birgit om Amalie Have i Den Korte Radioavis.

Amalie Have medvirker i Amnesty Internationals kampagne ’Lets Talk About Yes’, der handler om samtykke før sex. Hun optræder samtidig i deres rapport om voldtægtsofre, der udkom for et par uger siden. Hun har gennem flere år været skarp kritiker af voldtægtskulturen, som hun har arbejdet for at bekæmpe, efter hun selv blev voldtaget i 2014.

Efter den første telefonbesked fra Den Korte Radioavis svarede Amalie Have på sin egen facebookprofil, men sidenhen har hun forholdt sig tavs.

Sagen undersøges af Amnesty

Mads Brügger er »dybt forundret« over Amnesty Internationals klage. Han kalder satiren om Amalie Have i Radio24syvs program for klokkeklar.