Provinsmedier vil fortsætte Radio24syvs satiretradition

Fyrtårnene skal rejses i hele landet, og radioen skal afspejle, at danskerne kommer fra forskellige steder i landet, taler forskellig dialekt og har forskellige social og kulturel baggrund.

Og så skal der selvfølgelig stadig være satire.

Det er det tætteste, Anne-Marie Dohm kommer på indholdet af den radio, som Danmark får, hvis det mediekonsortium, hun er blevet udpeget til at være ansvarlig for, ender med at få den FM4-sendetilladelse, der i dag tilhører Radio 24syv.

Konsortiet består af Jysk Fynske Medier, Herning Folkeblad, Skive Folkeblad, Sjællandske Medier, Lolland Falsters Tidende, Flensborg Avis og Radio ABC samt Folkeuniversitetet i Aarhus og Aarhus Universitetsforlag, og mediehusenes geografiske baggrund, kombineret især med Dansk Folkepartis krav om, at den kommende radio i hovedsagen skal leveres fra en redaktion 110 kilometer fra hovedstaden, har gjort, at iagttagere har talt om en skræddersyet sendetilladelse.

Det vil Anne-Marie Dohm ikke kommentere, og inden konsortiet får sendt sin ansøgning af sted, kan hun heller ikke sige meget om, hvilke radio, konsortiet vil lave og hvorfra i landet.

»Jeg kan bare sige, at konsortiet med sin sammensætning har mulighed for at lave et programindhold, der skal være landsdækkende, men kan afspejle, at man er til stede i hele landet og kan opfange de debatter, holdninger og dagsordner, der er i spil forskellige steder«, siger hun.

Jeg hører dig sige, at det kan Radio24syv ikke?

»Det hører du mig overhovedet ikke sige. Det blander jeg mig ikke i. Vi er gået sammen, fordi det for os giver mening at lave radio. Og med vores sammensætning har vi en alsidighed i lyden, dialekterne og i den geografiske, sociale og kulturelle spredning«.

Hvor ser du den sociale og kulturelle spredning? Det er store mediehuse med veluddannede folk?

»Det, vi skal, er at tiltrække talenter, der kan matche alle de målgrupper, vi gerne vil ramme. Også selv om vi selv har mellem- og lange videregående uddannelser«.

Radio24syv er blandt andet berømmet for sin satire, og det vil det jyske konsortium også levere, understreger Anne-Marie Dohm.

»Også fordi det er en fed måde at formidle på til bredere publikum, og også til et yngre publikum«.

Anne-Marie Dohm kan og vil ikke på nuværende tidspunktet komme tættere på, hvad konsortiet indholdsmæssigt vil, hvis det opnår sendetilladelsen.

Kræfterne bag Radio 24syv har opgivet at søge på grund af bostedskravet, men andre ansøgere har været nævnt. Det gælder Bauer Media, der står bag radiostationer som The Voice, Radio 100, Nova og PopFM, samt Nordic Entertainment Group, der står bag Viasat med blandt andet TV3 og Viaplay samt kommercielle radiokanaler som P4 i Norge.

Hverken Bauer Media eller Nordic Entertainment Group er vendt tilbage på Politikens forespørgsel, om de stadig er ansøgere, og Kulturministeriet har ikke overblik, før ansøgningsfristen udløber i maj.