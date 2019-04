Populær billedhugger fylder Møstings Hus med skulpturer og besøgende

Hvis man tror, at billedhuggeren Hanne Varming kun er populær af én grund, har man overset mindst to andre. Hun er kendt af mange rejseglade danskere (og udlændinge), fordi en af hendes bronzeskulpturer hilser alle, der via en trappe forlader Kastrup Lufthavn fra Terminal 3.

Kunstanmeldelse









Hanne Varming: Familie. Møstings Hus. Andebakkestien, Frederiksberg. Til 21. april (derefter på SAK Kunstbygning i Svendborg fra 12. maj til 14. juli)

Men hun er også værdsat, fordi mange føler sig fortrolige med de motiver, hun arbejder med. Alle hendes figurer eller skulpturer tematiserer noget alment menneskeligt, noget, der er eller har været en del af hendes eget liv. Det er motiver, man nærmest kender fra sin egen tilværelse.





Foto: Palle Bo Nielsen Motiverne i Hanne Varmings skulpturer vil være velkendte af enhver, der har oplevet et familieliv. Her er det stående gravid kvinde, fra 2005, til venstre i gips og til højre i bronze.

Motiverne i Hanne Varmings skulpturer vil være velkendte af enhver, der har oplevet et familieliv. Her er det stående gravid kvinde, fra 2005, til venstre i gips og til højre i bronze. Foto: Palle Bo Nielsen

Ofte har kunstneren brugt sin familie som inspiration. Efter skildringen at dømme ved hun fra sin egen historie meget om, hvordan det er at være eller at blive mor, enten før eller efter fødslen og senere, hvor en baby i mellemtiden har forvandlet sig til en stor pige eller en større dreng.

Det gælder også bronzeskulpturen ’Mand og barn på bænk’ af hendes ældste søn og barnebarn, som i tolv år har stået uden for Møstings Hus og inviteret folk indenfor, for det meste til andre og ofte nyere kunstneriske oplevelser.

Faktisk er hun ikke billedhugger

Men for nærværende er huset befolket af Hanne Varmings figurer – og kun dem. Ordet nærværende passer særlig godt her. For kunstnerens indsats kredser omkring netop nærvær. Det mærkes selv i den impressionisme, som hun repræsenterer i kraft af sin stil. For hun er altid til stede i sit materiale. Når hun arbejder, sætter hun sine spor, og det er disse efterladte spor, der skaber figuren. Ud over at forestille en gravid mor, en mor med barn, en ammende mor eller en hel familie er værkerne også altid et portræt af deres egen manuelle tilblivelse.

Foto: Palle Bo Nielsen Kodeordet for mange af Hanne Varmings skulpturer er nærhed. Deres gennemgående tema er mennesker, der er tæt på hinanden, som her ’De to i svøb’ fra 1981.

Kodeordet for mange af Hanne Varmings skulpturer er nærhed. Deres gennemgående tema er mennesker, der er tæt på hinanden, som her ’De to i svøb’ fra 1981. Foto: Palle Bo Nielsen

Hvis man tager ordet billedhugger bogstaveligt, er Hanne Varming ikke billedhugger. Hendes værker opstår ikke, ved at materiale skæres eller hugges væk. De dannes derimod ved, at noget lægges til. Hun modellerer en figur op af små klumper ler eller voks. Klat føjes til klat, klump til klump, form til form, indtil overfladen lever i lyset, og personen lever i materialet. Hvis økonomien er til det, støber hun til sidst figuren i bronze.

Abstrakt er hun aldrig eller bare abstraherende. Men ved sine figurers levende knubrede overfladebehandling minder hun om en anden dansk billedhugger, Sonja Ferlov Mancoba.