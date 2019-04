Bog om måltidets kunsthistorie forlyster og forfører læseren med forret, hovedret og dessert

At skrive en måltidets kunsthistorie, om dets iscenesættelse som stilleben fra billedkunstens begyndelse til i dag, vil være en overordentlig stor mundfuld for enhver. Skal projektet lykkes, kræver det en kunsthistoriker af den gamle skole, fra dengang, hvor en kandidat i faget skulle vide lige så meget om pyramiderne og propylæerne som om Picasso og Per Kirkeby. For det krav om monumentkendskab, som emnet stiller til forfatteren, er intet mindre end enormt og rækker fra antikken over renæssancen, barokken, realismen, impressionismen til i dag, hvor kunst er lige så meget handling og happening som noget, man kan stille på en sokkel eller hænge på en væg.











Lise Bek. Måltidet som stilleben. Fra offergave til fastfoodobjekt. Aarhus Universitetsforlag, 484 sider, ill., 400 kroner (med e-bog).

Emnet kalder på en professor emeritus, en forsker, der har fyldt sit akademiske liv med billedoplevelser og billedanalyser og nu har fået tid og overblik nok til at gøre status. Det har Lise Bek. Hun var professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet fra 1990 til 1996, og tidligere har hun især beskæftiget sig med arkitektur, rumanalyse og renæssanceforskning, og hendes forrige bog, ’Arkitektur som synlig tale’, udkom i 2010.

Nu er hun i sit fremskredne otium gået om bord i måltidets fremstilling, et emne, der trækker eksempler fra billedkunsten til alle tider. Og eksemplerne er tilmed temmelig forskellige, præget som de er af kultur- og kunsthistoriens fremadskridende udvikling og betydningsforvandling.

Lise Bek er den, der går i dybden, uden at gå til bunds, og for at få styr på stoffet har forfatteren disponeret sin bog som en stor menu. Med forbillede i de mange serveringsgange ved en af de klassiske franske festbanketter bliver de enkelte kapitler præsenteret for læseren, ét efter ét, som noget spiseligt. Fremgangsmåden bliver således en krydsning mellem to fremadskridende kronologiske forløb, dels måltidets, dels det kunstneriske materiale, der har leveret skildringer af det.

Vi mennesker bliver åbenbart altid stimuleret af motiver, som kan bringes i forbindelse med vores smagsløg

Med andre ord: Måltidets partitur har disponeret stoffet, og der lægges ud med en aperitif. Det er ’Måltidsstillebenet, dets symbolik og problematik’. Derefter følger en ’Hors d’oeuvre’, som introducerer måltidet i virkeligheden og i kunsten og beretter om meningen med et motiv, der i løbet af sin historie har haft så mange meninger.

Siden følger en forret, der belyser motivets begyndelse i antikken. Dernæst er der fire serveringer, der epoke for epoke bringer os frem til 1800-tallet med en menu bestående af bl.a. Goya, Eugène Delacroix og Gustave Courbet. De næste retter – en mellemret og en dessert – er viet modernitetens mestre, med anretninger af især Monet, Cézanne og Matisse.

Det afsluttende afsnit ’Post Festum’ er så fremstillinger af det, som måtte være tilbage, når hovedmåltidet er indtaget og afsluttet. Fælles for disse talrige fremstillinger af mad og måltider – og af værker, hvori fødevarer indgår som en kompositionel bestanddel – er ønsket om at forlyste og forføre beskueren. Vi mennesker bliver åbenbart altid stimuleret af motiver, som kan bringes i forbindelse med vores smagsløg. Fordøjelse er fornøjelse.

Foto: DeAgostini Picture Library. Scala, Firenze. Amerikaneren Roy Lichtensteins 'Stilleben med guldfisk og golfkugle' fra 1972 er, med Lise Beks ord, et rigtigt popkunstværk. Men det kan også ses som en hyldest til den franske modernist Henri Matisse, som tres år tidligere malede billedet 'Guldfisk og skulptur'. Matisses maleri tilhører Museum of Modern Art i New York, mens Lichtensteins maleri er i privateje.

Detaljer besværliggør læsning

Lyder det af meget? Det er det også. Er det ligefrem for meget? Også det er en smagssag. Til grund for fremstillingen ligger i virkeligheden en fortrolighed med malerierne, der rækker helt ned i detaljer, som nutidens filosofisk-orienterede kunsthistoriske forskere næppe lægger særlig mærke til. I sin encyklopædiske gennemgang når Lise Bek at fremhæve kunstnere, som kun vil være insidere bekendt, som den næsten hundredårige amerikaner Wayne Thiebaud.

Thiebaud er en maler fra popkunstens glansperiode, som håndterer gentagelsen på en noget anden måde, end Andy Warhol gjorde i sine parafraser over Campbells suppereklamer. Mellem mange andre introducerer Lise Bek også Helen Chadwicks flydende chokoladefontæne, som blev vist på Trapholt i begyndelsen af halvfemserne, og som er skabt til at være inkluderet.

Efter denne anmelders mening falder bogens bedste kapitler hen mod slutningen, måske fordi vi rækker tæt på vores egen tid. Men fortiden bliver af den grund ikke helt gemt af vejen. Det er interessant at blive mindet om den betydning, som Manets maleri ’Frokost i det grønne’ åbenbart har haft for en performance med mad, som den tyske natur- og miljøforkæmper Margaret Raspé stod for i 1988.

Hvis der er et problem ved teksten, er det dens grundighed og omstændelighed. I sin trang til at nuancere og præcisere sine udsagn så meget som muligt fylder den sprænglærde forfatter undertiden så mange supplerende oplysninger på sin syntaks, at sproget mister værdi som formidling og i stedet bliver unødvendigt svært at læse. Her må klarheden desværre vige til fordel for forfatterens trang til at helgardere sig videnskabeligt.

Hvis bogen når et genoptryk, bør et par mindre fejl rettes. Courbet og Gauguin omtales på side 367 som Manets yngre kolleger. Men det er kun sandt for Gauguins vedkommende. Manet var født i 1832, Courbet i 1819.

Vi hører også om den angivelige forbindelse mellem Joseph Beuys’ brug af materialerne fedt, filt og honning og så hans overlevelse som nazisoldat, da den tyske hær rykkede ind i Sovjetunionen i 1943-1944. Men påstanden om, at Beuys blev pakket ind i disse materialer, har forfatteren bag den store Beuys-biografi, Hans Peter Riegel, for nylig afsløret og afskrevet som ren fiktion fra kunstnerens side!

Og så var det sværddragere, som svømmede rundt i de blendere, som Marco Evaristti vakte landsdækkende opsigt med på en udstilling på Trapholt i 2000. Lise Bek skriver, i overensstemmelse med Evarissti, at det var guldfisk. Men guldfisk ville ikke kunne være i blenderen!

Hermed er vi kommet ned i småtingsafdelingen. I det store hele er ’Måltidet som stilleben’ en vældig bedrift, og på mere end én måde. Den tilhører en kategori af sprænglærde kunsthistoriske publikationer, som der i dag ikke skrives mange af. Som faglitteratur er den ikke nem at læse. Men holder man ved, vil man ikke kun blive imponeret. Man kan også risikere at blive oplyst.