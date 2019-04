Jamie Oliver slået af banen: Klart nok. Hvis man kan tabe sig med bacon ...

To overvægtige britiske kvinder begyndte at blogge, da de ville tabe sig. Nu har de udgivet en kogebog, der ikke vil ligne en slankebog. Den har slået alle salgsrekorder.

Den hurtigst sælgende fagbog i Storbritannien nogensinde. Ikke skrevet af belæste fagfolk, ikke skrevet af mennesker med kendis-karma eller reality-renommé.

Forfatterne er bare to ganske almindelige britiske kvinder, der blev trætte af at veje virkelig meget for meget.

Og så skrev de en slankekogebog, som åbenlyst får folk til at tro på, at med den kan de holde ud.

Opskrifterne i ’Pinch of Nom’ – eller ’En knivspids nams’, frit oversat – er varierende, men udgangspunktet er, at maden ikke må ligne slankemad.

Den skal være ’nom’ og fristende, for ellers falder man i. Et kig ind i ’Pinch of Nom’-universet viser da også både bacon, lasagne, kebab og chips. Hjemmelavet, forstås.

Ifølge BBC, som forfatterne, Kay Featherstone og Kate Allinson, har fortalt deres historie til, var de selv svært overvægtige, og stærkt presset af den enes søster gik de sammen i den lokale vægtvogterklub for at gøre noget ved kiloene.

Her fik de et chok, har de fortalt britiske medier: De to kvinder, der havde haft restaurant sammen, den ene som kok, opdagede, at folk ikke havde nogen idé om, hvordan man laver ordentlig mad.

Siden har de blogget om mad, og deres blog ’Pinch of Nom’ har nu halvanden million følgere på Facebook og næsten en halv million på Instagram. Og med bogen er salget eksploderet: Efter tre døgn i butikkerne er den solgt i 210.506 eksemplarer.

Det er 45.000 mere, end nogen anden fagbog har solgt på første uge i Storbritannien, siden optællingssystemet blev indført for 20 år siden, skriver BBC.

Tv-kokken Jamie Oliver solgte 155.000 kogebøger om italiensk mad, og Peter Kay solgte i 2006 på en uge 165.000 af sin ’The Sound of Laughter’, men de to kvinder har åbenlyst ramt noget.

Nu er den berømte madekspert overhalet af de to bloggere. Kvinderne måber selv over succesen, men tror, at det hænger sammen med, at de ligner deres læsere.

De står også selv i vægtproblemer til halsen, og så har Kay Featherstone og Kate Allinson evidens for deres effekt: Den ene har tabt over 30 kilo og den anden næsten 45, siden de begyndte deres slankeprojekt.

Skønlitterære bestsellere vinder stadig over fagbøger, men selv hvis man samler de britiske salgslister og skriver en liste over solgte bøger i det hele taget, er de med på top-10: Harry Potter er nummer 1, 2, 3, 4 og 7, og på andre topplaceringer ligger Dan Brown og ’Fifty Shades of Grey’, men på en 9.-plads mellem kæmper, drager, mystik og husmorknald optræder kogebogen med 100 opskrifter for folk, der ønsker at tabe sig.