Nye DR-serier handler om terror og landsbypsykopater

Et psykologisk drama i en lille landsby, hvor en lokal psykopat terroriserer byen.

En fortælling om 8 mennesker, hvis liv bliver forbundne efter et terrorangreb i Danmark.

Og en historie om en 14-årig pige, der i en skoleopgave anklager sin stedfar for vold.

Sådan lyder overskrifterne for tre kommende søndagsdramaserier på DR. Allerede til efteråret viser DR søndag klokken 20 ’Fred til lands’ i 8 afsnit, hvor en gruppe indbyggere i en lille landsby tager kampen op mod den lokale psykopat.

’Fred til lands’ produceres af produktionsselskabet Motor i samarbejde med DR Drama. Den er skrevet af Christian Torpe og Marie Østerbye og instrueres af Louise Friedberg.

Fra januar 2020 viser DR søndagsserien ’Når støvet har lagt sig’ om 8 meget forskellige mennesker, hvis liv bliver forbundne efter et terrorangreb i Danmark. Ifølge DR er det en serie om »den sammenhængskraft, der forbinder os, og de handlinger, der truer med at splitte os ad«. Serien er skrevet af Ida Maria Rydén og Dorte Høgh, og afsnittene bliver instrueret af henholdsvis Milad Alami, Jeanette Nordahl og Iram Haq.

I efteråret 2020 har DR premiere på serien ’En familiesag’, som er skrevet af Maja Jul Larsen. Serien instrueres af Pernille Fischer Christensen og handler om tvangsanbringelsen af en pige, der har beskyldt sin stedfar for vold, mens både pigens forældre og hendes lillebror benægter alt, så sagens socialrådgiver havner i et dilemma.

DR har fået konkurrence

I årevis var DR urørlige, når det gjaldt søndagsdramatikken, som nærmest per automatik trak halvanden million seere. Men i en tid, hvor folk forlader flow-tv til fordel for streaming, og hvor der bliver lavet mere og bedre tv-dramatik end nogensinde på nærmest alle platforme, kan DR ikke længere regne med at rydde bordet hver søndag.

Mens konkurrenten TV 2 med ’Badehotellet’ i denne sæson har trukket halvanden millioner seere hver mandag, måtte DR med sin store anmelderroste søndagsserie ’Bedrag’ således nøjes med det halve.

Alligevel vil DR i de kommende år fortsat levere minimum to store søndagsserier om året. Men i en tid med et enormt udbud af tv-serier fra både danske og internationale aktører er det vigtigere end nogensinde for DR at levere »originalt, lokalt drama af høj kvalitet, der skiller sig ud fra det øvrige udbud«, fortæller DR’s dramachef, Christian Rank, i en pressemeddelse.

»DR’s dramaserier skal på underholdende vis fortælle relevante historier og behandle tematikker med relation til vores danske samfund, demokrati og kultur. Den ambition gælder for vores store søndagsserier, men i den grad også for de mindre og mere specialiserede formater, som det er vigtigt at skabe plads til for at sikre en løbende udvikling og fornyelse af både form og indhold«, siger han.

Ud over de store dramaserier vil DR styrke fiktionstilbuddet med flere produktioner rettet mod børn og unge. Derfor samles DR’s fiktionsproduktioner nu under DR Drama, så DR’s egen fiktion til DR 3 og DR Ultra fremover også produceres af DR Drama.

Den første serie bliver opfølgeren til ’Doggystyle’, der sendes til sommer på dr.dk/tv.

Og til vinter kan børnene se tredje sæson af serien ’BaseBoys’ på Ultra.

Det er målet, at DR fremover årligt vil producere 4-5 serier til unge og et tilsvarende antal serier til de store børn i alderen 9-14 år.