Marsken, det barske, fattige, skønne land, er blevet foreviget i ny bog

Tøndermarsken. Det lave land i det sydvestlige Jylland med sort sol og de gamle digegrevers store gårde. Et landområde, der ligger så lavt, at der ofte er sumpet og oversvømmet, og hvor kampen med elementerne drejer sig om at holde vandet stangen og vinden ud.

»For en fremmed barsk og fattigt … Skønne land! Dit strenge åsyn kun den fremmede du viser«, som det hed i gymnasielærer og hjemstavnsdigter Andreas Egebjerg Jensens lokalpatriotiske sang ’For en Fremmed barskt og fattigt’ fra 1922.

Nu har forfatteren, kunsthistorikeren og den tidligere direktør for Ny Carlsbergfondet Hans Edvard Nørregård-Nielsen sammen med fotografen Henrik Saxgren rejst Tøndermarsken rundt, skrevet dens historie og fotograferet dens natur.

»Det er jo sandt, at marskegnen ikke er indladende, men ser sine gæster undersøgende an, afventer med en smule forbehold, så begge parter kan nå at danne sig et indtryk af, hvad det er for en personage, man har foran sig«, som Hans Edvard Nørregård-Nielsen skriver i bogen.

Det har de to nu gjort. ’Tøndermarsken’, som bogen hedder, udkommer 6. april. Billederne bliver udstillet på Tønder Museum.