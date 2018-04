Topkarakter til gribende fotobog: Saxgren dokumenterer råt, usentimentalt og indfølt de sidste rester af Grønlands traditionelle fangerkultur Der har netop været valg til Landstinget i Grønland. Henrik Saxgrens fotobog ’Bag en mur af is’ er en kærlighedserklæring til landet mod nord.

Det er mørkt meget af tiden. Også på fotografierne, hvor øjnene søger hen mod det blege lys fra månen eller det varme gule, der strømmer ud fra vinduerne i de små træhuse – men allerhelst mod gløden fra en lav sol, der hænger under eller lige bag skyerne.











Henrik Saxgren: Bag en mur af is. Bygden, bugten og fjorden milik publishing. 168 sider, 375 kroner. Bogen er udkommet samtidig på dansk, grønlandsk og engelsk.

Henrik Saxgren er fotograf, og han er i Ilimanaq for at dokumentere livet i den lille bygd ud mod Diskobugten omtrent 15 kilometer syd for Ilulissat. Her møder han tidsspændet, som han selv forklarer:

»Det korte tidsspænd i den grønlandske kultur mellem gamle dage og nu«, der kommer til ham gennem samtalerne med bygdens gamle, som selv er vokset op i de tørvehytter, det moderne Grønland for længst har lagt bag sig. Og »tidsspændet i den grønlandske natur«, som Saxgren forstår »er af helt andre, ufattelige dimensioner«.

Som andre, der har besøgt Grønland og fået landet og folket under huden, er det yderlighederne i den storslåede natur, der gør indtryk. Lyset og mørket – solen og månen – dagen og natten – varmen og kulden, alt i naturen. Men, forstår man, fotografi for fotografi, også livet og døden – latteren og sortsynet – festen og tragedien som de store spænd i den kultur, der er formet af livet i disse omgivelser.

Lyset er et gennemgående tema – i mere end én forstand. For de enkelte fotografier og som præmis for det liv, der udfolder sig gennem de arktiske årstider.

Ilimanaq er hundeland, og slædehundene er med, både på de dramatiske jagtekspeditioner og hjemme i bygden, hvor de ligger lænket til klippen hver for sig eller i par. Det er arbejdsdyr, uundværlige og allestedsnærværende. Med hundene følger slæderne – eller er det omvendt?

Fotografierne af den snedækkede fjord eller sø med slædesporet som arktisk landevej er både smukke og gribende. Vi forstår instinktivt, at det civilisatoriske spor er sårbart, og at det snart kan være forbi med vinterens livsnødvendige transportmiddel. Når isen bryder op, er det slut med landtransporten, og lægger den sig ikke længere tyk og fast, dør de sidste rester af den traditionelle fangerkultur, Saxgrens bog dokumenterer råt, usentimentalt – og indfølt. Linsen er ude efter detaljen i det store og det store i detaljen, ikke sentimentalt og ikke panoramisk, men bevidst om motivernes eksotiske storhed.