Danskere vil skabe podcastens Netflix

Tre iværksættere vil lave abonnements-app til podcasts og satser på at nå over 100.000 abonnenter om et par år.

Der er hundrede tusinder af podcasts derude, men hvor er de gode af dem? Det svar er der penge i at levere til alle dem, der putter høretelefoner på for at lytte til journalistik, fortællinger, sladder, diskussioner og enetaler.

For selv om podcastmarkedet har vokset sig stort og vildt, mangler der et sted at starte, når vi sætter stikket i. Det synes tre danske iværksættere i hvert fald, og derfor går de til september i luften med appen Podimo, som skal samle godt og originalt indhold bag en betalingsmur, hvor kunderne kan lytte, til ørerne falder af, når først de er kommet indenfor.

»Podcast er jo i virkeligheden meget old school, men også et meget moderne medie. Det giver brugeren flere timer i døgnet, populært sagt. Du bliver klogere på Brexit, mens du støvsuger eller går hånd i hånd med en stor tænker eller komiker, når du er på vej til arbejde«, siger en af de tre iværksættere Nikolaj Koppel.

I disse dage går han rundt i Podimos lokale på Gl. Strand i København sammen med de to andre stiftere, Sverre Dueholm og Morten Strunge. Mens Koppel, der forlod jobbet som underdirektør i Tivoli sidste år, kommer fra kulturens verden, er Sverre Dueholm erhvervsmand. Morten Strunge har lanceret tech-virksomheder som Onfone, Mofibo, Plenti og solgt dem til store konkurrenter.

Nu satser de på lyd og forhandler med investorer i ind- og udland, der skal stille med »ikke 100 millioner, men noget mere end 10«, som Nikolaj Koppel siger det. Med de penge i hånden vil Podimo være klar til at gå i æteren med en masse podcasts og store ambitioner.

»Vi er ikke tilfredse med 25.000 abonnenter. Vi skal et stykke over 100.000 inden for de første par år, før det her er en succes«, siger han.

Samme pris som to caffe latte

I øjeblikket hører 18 procent af danskerne en podcast hver uge, tallet vokser hvert år, og en god bid af de lyttere skal betale for Podimo.

»Den vil ligge et stykke under 100 kroner. Jeg siger to caffe latte på en café, fordi dem kan man få til forskellige priser, et sted i omegnen af 60-80 kroner«, siger Nikolaj Koppel om månedsprisen for et abonnement.

For de penge kommer man ind i et bibliotek af lyd, der stort set vil være uden reklamer. På hylderne vil der være allerede eksisterende podcasts, som bliver en del af Podimo, men det nye selskab vil også producere en del selv. Koppel sammenligner det med et forlag eller en pladeselskab, der modtager ideer og får hjulpet dem ud i virkeligheden. Og det er her, han laver parallellen til en af de seneste års store spillere på underholdningsmarkedet:

»Indtil Netflix begyndte at lave sine egne produktioner, var det lidt som at stå i en rodekasse på loppemarkedet og bladre i ti år gamle film. Men da de begyndte at producere ting som ’House of Cards’ selv, begyndte abonnementerne at komme. Fordi du kunne få eksklusivt indhold«.

Ifølge de tre stiftere skal Podimos model kunne overføres til andre lande og slås med store spillere som Google, Apple og Spotify, der netop har brugt 2,3 milliarder kroner på at købe virksomheder, som laver populære podcasts.

Rift om podcast-talenter

Men kan man få tilstrækkeligt mange danskere til at betale for podcasts, når DR tilbyder dem gratis, og man kan høre nogen via Spotify, hvor man får en masse musik med i købet?