Björk, mikrobiologi og stort symfoniorkester mødes, og sød opera opstår

Myter og mikrobiologi

Hun har skabt en klon af sig selv for ikke at være alene. Men en dag får hun skabt rigtigt, nyt liv i skikkelse af en ung mand. Cloud Boy hedder han. Videnskabskvindens verden går i opløsning, og et lysende mytisk væsen, der ikke er bundet af menneskehjernens begrænsninger, dukker op og får stenene og det førhen så golde og forblæste landskab til at synge.

Noget er opstået, som selv den dygtigste videnskabskvinde ikke kunne styre eller forudse. »Det er ikke op til dig«, som børnekoret synger med reference til dét, der rigtig betyder noget her i livet. Dét, der er større end den enkelte, og som vi kun kan skabe sammen.

Man kan sige, at operaforestillingen i Mannheim arbejdede med at undersøge forholdet mellem myter og mikrobiologi. Mellem den menneskelige fornufts begrænsninger og kærlighedens guddommelige kraft. Vi kæmper, og mange af kampene foregår inden i os selv. Mellem vores hjerte og vores hjerne. Men »det er ikke meningen, det skal være en strid«, som en anden linje af operaens tekst lyder, og kvinden indser, at hun ikke kan sige nej til manden, der kommer ind i hendes liv.

Foto: Hans Jörg Michel/Fotodrama

Man kunne også sige, at operaen ’Vespertine’ med Björks album som udgangspunkt, substans og skelet placerer mennesket i spændingsfeltet mellem fornuft og følelse.

Vi mennesker lever med myter inde i vores hoveder. Myter om verdens skabelse og om kærligheden mellem to personer. Men selv vores følelser – kærligheden inklusive – skyldes kemiske processer, så eksperimentet med at lade myter og mikrobiologi mødes giver rigtig god mening.

Det er til gengæld ikke altid, det giver så meget mening at opleve lydsiden af en opera løsrevet fra dens sceniske helhed. Altså som musikalbum. Uden billedside. Men Björks ’Vespertine’-sange i Himmelfahrt Scores’ nænsomme symfoniske gendigtning er smuk og undgår, trods det, at falde i de mest sentimentale popfælder. Ét sted bliver musikken til gengæld til ren klassisk, senromantisk smeltende strygersats, mens den et andet sted bliver lige lidt for operaklichéagtig. Men det er undtagelser, der bekræfter, at metamorfosen fra popsange til opera grundlæggende set lykkes.