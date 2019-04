Et af Danmarks mest sete tv-programmer bliver til en musical

Østre Gasværk har tænkt ud af boksen eller snarere fladskærmen.

I dag blev det nemlig afsløret, at teatret på Østerbro har købt rettighederne til at lave et af danskernes foretrukne underholdningsprogrammer til en musical.

Om et lille år kan man derfor gå i teatret og se ’Vild med dans – The Musical’.

Mere end 800.000 danskere ser med hver fredag, når TV 2 gennem indtil videre 15 sæsoner har sendt mere eller mindre kendte danskere på det bonede studiegulv for at danse med en professionel danser. De mange seere kan forhåbentlig blive til teaterpublikum, når Østre Gasværk udvikler en musical baseret på det globale underholdningsshow.

Emmet Feigenberg, direktør for Østre Gasværk Teater, er stolt af, at det er lykkedes at overtale britiske BBC til at lade teatret forvandle dansekonkurrencen til en danseforestilling.

De kendte tv-dansere er med

Forestillingens tre dansende par spilles af ’Vild med dans’-vinderen Morten Kjeldgaard, der danner par med skuespiller Lise Kofoed. Den seneste sæsons ’Vild med dans’-vinder, Asta Björk, skal i musicalen danse med skuespiller og cirkusrevystjerne Niels Ellegaard, og det sidste par udgøres af Michael Olesen, der har danset hele 12 sæsoner af ’Vild med dans’, og skuespilleren Julie Agnete Vang.

I rollen som tv-vært har man hyret Ramasjang-stjernen Mille Gori, kendt som Motor-Mille, der også har stået på scenen før i blandt andet Fredericia Teaters ’Tarzan – The Musical’ og Cirkus Summarum.

Forestillingen kommer dog til at ændre lidt på tv-konceptet.

De tre ’nydansere’ spiller nemlig ikke sig selv eller fiktive kendisser, men derimod helt normale danskere, der får mulighed for at være med og samtidig lære noget om sig selv og livet, som der står i pressemeddelelsen.

Hvem der skal spille de fire ikoniske dommere, vides endnu ikke.

Forestillingen har premiere 22. februar 2020.