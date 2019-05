Henrik Palle gør status efter 8 år med ’Game of Thrones’: For første gang blev vi præsenteret for seksuelle variationer, som man hidtil havde været nødt til at efterspørge i baglokaler

Efter otte år med ’Game of Thrones’ er tv-serie-universet ændret for altid. Det lykkedes at skabe en global reference, og serien har overskredet grænser for, hvad man kan vise i fjernsynet.

Da første sæson af ’Game of Thrones’ skulle have dansk premiere i 2011, blev der afholdt et arrangement for anmeldere og øvrige interessenter. Det fandt sted på Nationalmuseet i København, og for ligesom at sukre pillen lokkede arrangørerne med, at der ville være gratis lakridsguf fra Bülow, som på det tidspunkt just havde kørt en tank gennem Piratos-brandet, samt mulighed for at møde Nikolaj Coster-Waldau og – måske vigtigere på det tidspunkt – Dar Salim, der begge medvirkede i serieversionen af de indledende dele af nørd-kultforfatteren George R.R. Martins romanforløb ’En sang om ild og is’.

Der var ikke noget videre sensationelt over det; men da anmeldelsen fra denne skribents hånd blev publiceret, fik den en relativt omfattende kritik fra læsere på nettet. Og meget hård. For serien havde nemlig, viste det sig, allerede stor bevågenhed fra et kontingent af nørder, og de tøver ikke med at påpege fejl, mangler og misforståelser. Men det var stadig en smal serie henvendt til et selekt og indforstået publikum af fantasy-fans, ikke den brede hob.

Imidlertid gik der ikke ret lang tid, før ’Game of Thrones’ var på alles læber. Hvad var det for noget med magtspil, incest, rænker og rævekager? Og var det rigtigt, at der i serien var rigeligt med nøgne mennesker, utilsløret sex og dertil rå vold og masser af det?

Ja, forlød det; man kunne ligefrem være vidne til en purung hvid kvinde, der på sin bryllupsnat grædende og vistnok mod sin vilje fik den hårdt bagfra af sin hærdebrede krigermand.

Kæmpesucces

Det var rigtigt. Og ingen af de efterfølgende sæsonpremierer for et særligt inviteret publikum fandt sted på en så (undskyld til formidlingsafdelingen) forholdsvis støvet og esoterisk venue som Nationalmuseet. Man rykkede til store biografer som Grand og Imperial. Ugebladene sendte reportere og fotografer. Og der var efterfester med kulørte lamper, drinks og seriens karakteristiske temamusik af Ramin Djawadi blæsende ud gennem potente højttalere som underlægning.

Foto: Helen Sloan/HBO Kit Haringtons figur Jon Snow var omdrejningspunktet for mange spekulationer serien igennem.

Og vor egen Nikolaj Coster-Waldau gik fra at være en dansker med pæn succes i udlandet, herunder en central rolle i en større fantasy-franchise, til at være en af verdens mest berømte tv-serie-helte på grund af rollen som den incestdyrkende kongemorder Jaime Lannister, på kant med alle, der anfægtede den forbudte og derfor fordækte kærlighed mellem ham og søsteren Cersei, blond, smuk og kynisk som en hunedderkop.

Seriens tilhængere fik ligefrem et navn. Var man fan, var man thronie, ligesom man tidligere kunne være trekkie (fan af serien ’Star Trek’) eller for den sags skyld deadhead, hvis man elskede hippieorkesteret Grateful Dead. Men thronierne var ikke medlem af en subkultur. For ’Game of Thrones’ byggede nemlig bro mellem den nørdede fantasykultur og den brede hob.

Når man skal skrive tv-historien, vil der helt klart være et før og et efter ’Game of Thrones’. Serien repræsenterer et regulært paradigmeskift

Og så opnåede serien egentlig kæmpepopularitet. For det kan da godt være, at aficionadoer med henført blik og varme i stemmen taler om ’Sopranos’, ’The Wire’, ’Mad Men’ og ’Deadwood’. Disse var imidlertid trods den megen omtale først og fremmest dyrket af en inderkreds af feinschmeckere med interesse i udenlandsk fjernsyn. Men ’Game of Thrones’ faldt sammen med, at streamingtjenesterne for alvor fik vind i sejlene, og her til lands blev ’GoT’ HBO Nordics slagvare som en pendant til Netflix’ ’House of Cards’, der kom til et par år senere.

Begge serier handler om magtspil bag kulisserne. I Netflix-varianten drejede det sig om skruppelløse habitklædte parlamentarikere, anført af Kevin Spaceys olympisk ondskabsfulde Frank Underwood og hans udspekulerede hustru, Claire – spillet af Robin Wright. I ’GoT’-universet var vi tilbage i noget idealiseret keltisk jernalder, kogt på rosekrigene fra den engelske reformation og en ordentlig omgang lir i form af treøjede ravne, drager samt blottede bryster i fri dressur.

Politik og sex på den fede måde

Alting handler om sex, undtagen sex, som handler om magt, sagde Underwood – med et aldrig verificeret Oscar Wilde-citat. Og i ’GoT’ blev magtkampene så rigeligt illustreret med lystfuld kønslig omgang, drabelige slag samt listig aflivning af fjender. Dværgen Tyrion Lannister blev hele verdens foretrukne skurkehelt i kraft af sin idealistiske kyniske, ubekymrede hedonisme og sørgmodige indsigt i magtens grimme mekanik. Og dragedronningen blev et symbol på kvindelig snarrådighed og handlekraft, girl power med drager og hele pibetøjet.