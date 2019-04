Nu skal der lukkes nogle plothuller i 'Game of Thrones': Arya Stark smider kludene til et hasteknald i borgkælderen

I Westeros er klokken fem minutter i lukketid. Apokalypsen er en iskold zombiehær på den anden side af borgmuren, og med kun fire afsnit tilbage er seriens univers blevet til en plotmæssig trykkoger. Winter is coming, og der er ikke noget som forestående katastrofer til at sætte gang i libidoen. Om det er reproduktionsgenerne eller tanker om ’den lille død’ før den store, der sætter ind, skal jeg ikke kloge mig på. I hvert fald går ingen tilsyneladende fri, og derfor endte vi i andet afsnit af ottende sæson endnu engang på bjørneskindet, denne gang i selskab med Arya Stark og Gendry, spillet af henholdsvis Maisie Williams og Joseph Dempsie.

De har ikke set hinanden siden engang i sæson tre, så der skal catches up, og det skal gå hurtigt. Efter en kort snak om forbandelser og igler på pikken kommer Arya direkte til sagen. Hun spørger, hvor mange han har været sammen med, og siger så: »Vi skal sikkert snart dø. Jeg vil prøve det, inden det sker«. Af ryger det tunge middelaldertøj, og Gendry ser måbende til fra den bunke sække, der udgør elskovssengen. Jeg må indrømme, et gisp også forlod mig, da jeg så scenen, for der er bestemt sket noget med Aryas person – og krop – siden Gendry sidst så hende.

Vi seere mødte hende allerede i seriens første afsnit. Den dengang kun 12-årige Williams spillede en ilter gavtyvepige uden interesse i at skulle følge nogle regler om hverken kvinde- eller ordentlighed. Nu er der gået snart otte sæsoner, og den uskyldige ballademager er blevet en hævntørstig dræbermaskine. Det har givet ikke så få ar på fysik og psyke, men jeg tør godt love, at det ikke kun er arrene, der er nye; Arya Stark har fået former. Og der er lovlig grund til at være overrasket. I et interview med Rolling Stones fortæller Williams nemlig, hvordan hun i takt med sin egen pubertet fik brysterne bundet ind for at vedligeholde illusionen om en mere barnlig krop. På den måde har Arya føltes langt væk fra den ellers rige mængde sex, serien har budt på.

Incest og kastrationer

For sex har vi fået. Før ’Game of Thrones’ fik budget til store kampscener og computergenerede drager, måtte serien i højere grad sælge sig selv på bare bryster og royale kammerspil. Vi har fået serveret incest og kastrationer af flere omgange, og Westeros’ kummerlige bordeller har mere end en håndfuld gange ageret mødested for rigets vigtigste spillere. Men nu har CGI-monstre og kæmpearméer altså sendt buksetroldene ud i vinterkulden. Her overvejede jeg at være underlødigt vittig med en pointe om, at skeder alle dage har fyldt i Westeros, men at det nu er dem til sværdet, det handler om. Men det springer jeg over.

Lad mig hellere komme tilbage til Arya. Det viser sig nemlig, at det ikke kun er mig og Gendry, der er splittede. Folk på internettet kan ikke blive enige om, hvorvidt de elsker eller hader den unge Starks seksuelle plotbue. Nogen havde det, som jeg, mærkeligt over både at skulle google skuespillerens alder, og hvem det nu lige var, Gendry egentlig er. Lidt ligesom hvis ens seje lillesøster havde en fyr med hjem til familiemiddag og introducerede ham som »ham den sjove, jeg var på spejderlejr med for seks år siden«. Den anden halvdel af internettet havde åbenbart heppet på selvsamme spejderdreng siden den sommertur til Rold Skov og så det som et stærkt powermove fra Aryas side. I lang tid har hun brugt blodhævn og makaber humor til at holde verden ude, men nu er hun klar til at åbne op. Den del af fanbasen roser hende for at være en stærk, seksuelt frigjort kvinde i en rå mandeverden.

Men måske er det også her, snørreskoen trykker for mig, for Arya var allerede en af seriens sejeste, og hendes ups-seksualitet føles lige så forhastet som de to minutter, hele scenen tager. Man kan godt mærke, hvor travlt serieskaberne har, og hvor ustabilt de står uden bøgerne som fundament. De skal have lukket nogle plothuller, og det bliver altså med quickies i borgkælderen.