Hold dig fra den 'høflige sex': »Han pillede lidt ved hende, meget forsigtigt, og hun bed sig i læben og lod, som om hun nød det«

For nylig bragte vi her i avisen et uddrag fra en af de mest omdiskuterede noveller i nyere tid, Kristen Roupenians ’Kattemenneske’.

Novellen blev bragt i The New Yorker i 2017 og skabte stor debat på sociale medier, der var nærmest tale om en twitterkrig imellem kønnene, for de to hovedpersoner i novellen var lige dele ofre og bødler, alt efter hvilke erfaringer og læsninger man betragtede dem med.

Opmærksomheden gav Roupenian et lyngennembrud og en bogkontrakt. Hun udgav efterfølgende novellesamlingen ’You Know You Want This’, der har modtaget blandede anmeldelser verden rundt.

’Kattemenneske’ handler om en ufattelig dårlig date og selvfølgelig meget mere end det, for ’Kattemenneske’ giver anledning til at tænke over, hvorfor vi mennesker overskrider både egne og andres grænser, og hvilke indre mekanismer der er i spil, når vi gør det.

Novellen starter med at udfolde det håbefulde begær, det begær, der ikke er forløst endnu, og som alene bygger på forestillingen og forventningen til den forløsende romantiske oplevelse af et andet menneske.

Vi møder Robert, som er i 30’erne, og 20-årige Margot. Mest af alt handler novellen om Margots forventninger til Robert, hendes forventningsglæde og ængstelse i de gråzonedage, hvor man sms’er og venter på sms’er og bygger et sprog op sammen – som i denne passage:

»Hun erfarede, at Robert havde to katte ved navn Mu og Yan, og i fællesskab opdigtede de et kringlet scenarie, hvor hendes barndomskat, Pita, sendte flirtende beskeder til Yan, men var formel og kølig, når hun talte med Mu, fordi hun var jaloux på Mus forhold til Yan«.

Robert bliver bygget op af sms-mytologiens legoklodser, Margot drømte alt muligt fantastisk ind i sms-versionen af Robert

Robert bliver i læserens bevidsthed en lovende romantisk figur i det fjerne, men jo tættere Roupenian haler os ind på den virkelige Robert, desto mere et monster ligner han. Robert bliver bygget op af sms-mytologiens legoklodser, Margot drømte alt muligt fantastisk ind i sms-versionen af Robert.

I novellen ender det med, at Margot efter ugers længsel tager på date med Robert, men hun opdager, at hun egentlig ikke bryder sig om Robert, han er arrogant, nærtagende og hverken varm eller hensynsfuld.

På trods af hans ydmygende opførsel over for hende og hendes følelse af ensomhed på deres date vil Margot gerne imødekomme Robert. Hun vil ham, fordi hun føler, at hun burde. Nu er hun jo kommet over på den anden side af sms-korrespondancens kløft og har hele tiden ideen om ham i tankerne.

Hele daten er tydeligt ubehagelig, men hun bliver stædigt i den og lader den køre alt for langt, helt ind på soveværelset, hvor novellens drama så udspiller sig i passager som denne:

»Jo mere hun forestillede sig hans ophidselse, jo mere tændt blev hun selv, og inden længe gned de sig mod hinanden, faldt ind i en rytme, og hun stak hånden ned i hans underbukser og tog hans penis i sin hånd og mærkede den lille, fugtige perle på spidsen. Han lavede den samme lyd igen, det pibende, feminine klynk, og hun ville ønske, hun kunne bede ham om at lade være, men vidste ikke hvordan. Så var hans hånd nede i hendes trusser, og da han mærkede, at hun var våd, slappede han tydeligt af. Han pillede lidt ved hende, meget forsigtigt, og hun bed sig i læben og lod, som om hun nød det, men så blev han for hårdhændet, og hun krympede sig, og han rykkede hånden væk. »Undskyld!« sagde han.

Og så spurgte han panisk: »Vent. Har du prøvet det før?«.

Uanset om man synes, det er vigtigt at holde med Robert eller Margot, giver denne scene en indsigt i, at vi forbryder os mod os selv, når vi har høflig sex på grund af sms’er, der er fulde af luftkasteller.