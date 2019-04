Gribende og vellykket: Der er ikke noget bedre end død og smerte i barokmusik

Påsken handler om lidelse, og hvad er en bedre måde at holde langfredag på end at dyrke den mest triste del af den kristne kunstmusik og svælge i smertefuld vellyd i et par barokudgaver af middelalderdigtet ’Stabat Mater’ om Jomfru Marias sorg?

Concerto Copenhagen havde sat både Vivaldis og Pergolesis versioner på programmet i den smukke barokkirke på Frederiksborg Slot, så alle de små tykke engle i kirkerummet kunne få selskab af urimelig skønne sangmelodier og smægtende, lækre harmonier fra det lille strygeorkester. ’Stabat Mater’ er det katolske middelalderdigt om moderen, der grædende står ved foden af Jesu kors og lider i smerte gennem mange vers – som hundredvis af komponister har sat i musik gennem tiden.

Hvor morbidt det end lyder, er der ikke noget bedre end død og smerte i barokmusik, fordi komponisterne dengang ikke havde nogen problemer med at lade smerten fylde det hele

Hvor morbidt det end lyder, er der ikke noget bedre end død og smerte i barokmusik, fordi komponisterne dengang ikke havde nogen problemer med at lade smerten fylde det hele. Ingen forsigtig forberedelse, ingen helende trøst efterfølgende. Koncerten blev på den måde bare et hovedspring ned i den sorteste sorg og så en lang bittersød dykkertur ned i tabet.

Fantastisk spændende sanger

Det blev smuk en langfredag – også fordi Concerto Copenhagen havde set rigtigt med valget af sangsolister. Sopranstemmen i Pergolesis værk tog Eline Soelmark sig af.

Hun debuterede i november fra konservatoriet i København, og virker allerede nu som en fantastisk spændende sanger på den danske barokscene. Med en slank og præcis stemme med masser af karakter, som hun også temperamentsfuldt kunne brede ud og fylde hele kirkerummet med – uden at lyde som romantisk operasanger.

Det var imponerende at høre hendes volumen gå fra 0 til 100 på 10 sekunder i én trinløs bevægelse. Soelmark skal på barselsorlov om ikke så længe, men allerede til november synger hun Bach-kantater med CoCo, og næste år skal hun medvirke i deres udgave af Purcells ’Dido og Aeneas’.

Altstemmen hos Pergolesi var ikke dårligere ramt med kontratenoren Daniel Carlsson, der ubesværet lod sin fløjlsbløde herrestemme slynge sig rundt om Soelmarks med nogle af de samme smidige kvaliteter. Men alligevel også som noget helt andet.

De to havde både sammen og hver for sig flere gribende højdepunkter, hvor stemmer helt tæt på hinanden foldede den ene klagende betragtning ud efter den anden. Hvor musikken og sangen på et tidspunkt kunne krympe sig afmægtigt sammen i knugende sorg. For et øjeblik efter at vise vreden i hurtige bevægelser med fede musikalske trykstreger alle steder.

Pergolesis musik har været voldsomt populær, faktisk siden han skrev den som sit sidste værk i 1736. Men den er også blevet kritiseret for med al sin luftige skønhed at være for poppet.

Den beskyldning skulle man hellere rette mod Vivaldis version af værket, hvor Daniel Carlsson som solist alene kunne løfte sin nuancerede stemme op over strygere og orgel gennem en perlerække af ørehængere.

Langsomt og inciterende som ballader med iørefaldende instrumentale figurer under. Selv om det nok ikke er Vivaldis stærkeste værk, var der som altid med den komponist et par melodier, der prentede sig helt ind i hjernebarken. I modsætning til Pergolesis musik var der ikke tæt sammenhæng mellem musik og tekst som tonemalerier, alene af den grund at musikken blev genbrugt undervejs med forskellig tekst.

Som ofte før var det Concerto Copenhagens dynamiske stil, der fik musikken til at leve. Med ekstreme fortolkninger, hvor musikken kunne stå helt stille og være forvandlet fra pulserende forløb til musikteater med store kommaer og hver enkelt klang fremført som en lille skulptur hængende i kirkerummets akustik.

De kan lave drama ud af selv tilforladelig musik, som man også fik at høre ved koncertens eneste muntre værk, en såkaldt Concerto Grosso af Pietro Locatelli, hvor musikken fik lov at danse med humor og energi. Som en lille drillende kommentar til koncertens mange tårer.