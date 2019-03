To hjerter: Tango uden dramatisk nerve

Det var svært ikke at høre de mange umiddelbare reaktioner i den lille garderobecontainer på vej ud af Pumpehuset i det indre København. De fleste var overraskede, mange positivt – og hvor var det fedt, når de dansede tango! Men en del undrede sig over, hvad de egentlig havde set. For opera var det vel ikke. Der var i hvert fald ikke meget sang.

María de Buenos Aires. Astor Piazzolla (musik) og Horacio Ferrer (tekst). Iscen.: Philipp Kochheim. Medv.: Yamil Borges (María), Kurt Ravn (El Duende), Nicole Luketic (Ung María), Markus Schneider (Ung mand). Dir.: Johanna Motter. Den Jyske Opera. Turné til 13. april.

Premieren på Den Jyske Operas turnéforestilling – en ny udgave af tangokomponisten Astor Piazzollas syrede opera fra 1968, ’María de Buenos Aires’ – blev på den måde et eksempel på, at man også lytter med sine forventninger.

Hvis man, som jeg, havde glædet sig til at høre sveddryppende musik mellem tango og udfordrende klange som lydside og opleve en surreel fortælling om onde ånder, en død prostitueret, magi og genopstandelse, ja, så blev man skuffet.

Vi fik bare en god times drama med en gammel mands erindringer om tabt kærlighed. Alene i selskab med ham og tre levende minder: en gammel og en ung version af María, som han elskede, og en gammel ven. I løbet af forestillingen fortæller manden, i skikkelse af Kurt Ravn i en talerolle, intenst om sin besættelse, mens vi ser hende flirte som ung og gammel og danse forførende tango med vennen.

Det hele er meget intimt. Publikum er placeret rundt om scenen, der ikke er udstyret med meget andet end gamle aviser, et skrivebord og nogle stole. Det begynder med manden, der stammer sin ængstelse, og slutter med María, der skriger i desperation. Og bortset fra dansen og overraskende lidt sang af den aldrende musicalsanger Yamil Borges er der ikke så meget mere imellem de to tilstande.

Instruktøren Philipp Kochheim har valgt at se stort på store dele af teksten. I den er der ellers saftigt stof til et langt vildere og virkelig komplekst psykodrama. I den er det ikke en gammel mand, der fortæller historien om den prostituerede kvinde María, men en slags ånd eller alf.

Kravet må være, at en ny version skal tilføre værket noget interessant. Ikke skære alt det interessante væk

Og det er ikke, fordi han sørger; han står i stedet bag en del magiske, syrede, mirakuløse begivenheder, der blandt andet får genoplivet og befrugtet María, så hun kan føde et barn, som måske eller måske ikke er en frelst udgave af hende selv! Se, det ville være en oplevelse ud over det sædvanlige på en københavnsk operascene.

En sløj omgang tangomusik

Når man oven i det uforløste potentiale medtager den til tider sløje tangomusik, serveret af det lille sammenstykkede band af blandt andet konservatoriestuderende, og man kun dårligt forstår dialogen, fordi den helt ubegrundet foregår på en blanding af dansk, tysk og spansk – ja, så ender vi på to hjerter.

Den sproglige grund er måske, at de har hyret en ung, tysk musicalsanger til den ene rolle og Yamil Borges, som bor i Berlin, til den anden. Men det er ikke så godt, hvis den slags praktik styrer dialogen. Det er synd, for der var meget god energi at hente fra alle fire medvirkende – og musikkens forunderlige univers af skæv tango, klassisk opbygning og moderne klange kunne i sig selv være en aften værd.

Nu er det ikke noget med, at jeg vil kritisere Den Jyske Opera for at genfortolke Piazzollas lille, uvirkelige opera. Hvis ikke instruktører valgte en radikal tilgang til operatekster, ville vi drukne i 1700-talskostumer og ridderhjelme. Og selv en omgang mørk, magisk realisme fra et argentinsk gademiljø kan vel få et nyt, meningsfyldt liv i en nordeuropæisk sammenhæng.

Men kravet må være, at en ny version skal tilføre værket noget interessant. Ikke skære alt det interessante væk. I det lys er det ærgerligt, at Philipp Kochheim og Den Jyske Opera har tømt teksten for alt det sjove og herefter vredet værket til ukendelighed.