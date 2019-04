Racesnyd i opera: Sort opera blev opført af hvide sangere

Kravet for at sætte George Gershwins opera om afrikansk-amerikanske liv i Sydstaterne op er, at sangerne er sorte. Det kom Ungarns Statsopera behændigt uden om ved at tilsætte lidt identitetspolitik.

George Gershwins mest kendte musical ’Porgy and Bess’ handler om livet for afrikansk-amerikanske indbyggere i Charlestons lejekaserner.

Da den første gang skulle sættes i scene insisterede han på, at alle medvirkende skulle være sorte trods datidens benhårde raceadskillelse.

Sådan er kravet stadig: ’Porgy og Bess’-opsætninger skal naturligvis have sorte besætninger, når beretningen om Porgys betagelse af Bess i sydstatsbyens slumkvarter.

Identitetspolitik løste problemet

Da Ungarns Statsopera ville sætte stykket op var det et problem. Men det lod sig ifølge det ungarske nyhedssite Index løse: Sangerne underskrev inden premieren dokumenter, hvor de erklærede at identificere sig som afrikansk-amerikanske.

»Jeg erklærer, at afrikansk-amerikansk oprindelse og bevidsthed er en integreret del af min identitet. Derfor er jeg særlig glad for at kunne spille George Gershwins ’Porgy and Bess’«, fremgik det.

At dokumenterne overhovedet blev fremstillet skyldes ifølge nyhedssiden frygt for, at rettighedshaverne ville komme til Budapest, og at de ville kunne hindre opsætningen.

Flere medvirkende har fortalt, at de skrev under på papiret for ikke at bringe deres karriere eller ansættelse i farezonen.

Den britiske avis The Guardian skriver, at der i forestillingens program indeholdt det en advarsel om, at opsætningen i sin fremtræden var uautoriseret og i modstrid med kravene til forestillingens udtryk.

Operachef: Ellers kunne forestillingen ikke opsættes

Problemet er ifølge operaen, at kravet om udelukkende at lade sorte optræde, gør det umuligt at opføre stykket i et land som Ungarn. Chefen for operaen Szilveszter Ókovács peger på, at kravet gør det vanskeligt at sætte operaen op ret mange steder.

Og så stiller han over for Index spørgsmålet: Hvornår er man sort?

»En af Barack Obamas forældre var hvid. Ville han have haft ret til at kunne deltage i ’Porgy and Bess’?«, spørger han.

»Hvornår er man sort på pantoneskalaen? Hvilke gener skal verificeres?«, fortsætter han.