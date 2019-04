Efter to hektiske uger: Direktøren for den svenske nationalscene træder tilbage

Efter to hektiske uger meddeler direktøren for Sveriges nationalscene i dag, at han forlader sin stilling. Det skriver det svenske medie Dagens Nyheter.

Et spørgsmål om tillid kostede ham jobbet på Dramaten. Eller retteren manglen på tillid.

»De seneste ugers massive opmærksomhed omkring Dramaten og arbejdsmiljøspørgsmål har påvirket mange og været anstrengende for hele virksomheden. Og jeg har i løbet af de sidste dage indset, at jeg ikke nyder tilstrækkelig stor tillid hos tilstrækkeligt mange blandt personalet«, skriver Eirik Stubø i en pressemeddelelse.

Opmærksomheden skyldes en dokumentar fra den svenske tv-station SVT, som egentlig slet ikke handler om Dramaten. Men den handler om kunstneren Josefin Nilsson, som døde i 2016 bare 46-år gammel.

I dokumentaren fremgår det, at hun i 1990’erne havde et forhold til en svensk skuespiller, der efter forholdets afslutning fik en betinget fængselsdom på tre måneder for mishandling, gentagne trusler og hærværk. Familien oplyste i 2016, at Nilsson var død af »en plaget krop« og forkert brug af smertestillende over lang tid.

I dokumentaren bliver hendes død indirekte kædet sammen med det dysfunktionelle forhold.

Da dokumentaren kom ud, var den svenske skuespiller en del af en forestilling på Dramaten.

De nye oplysninger kom som en overraskelse for den svenske offentlighed, der har reageret ved at holde demonstrationer foran teatret i Stockholm for at ære Josefin Nilsson.

Som følge af kritikken blev forestillingen taget af plakaten, men debatten havde slået rødder. Fra flere sider mødte Eirik Stubø kritik for enten at gøre for lidt, gøre for meget eller handle for sent.

Hans udtalelser tyder på, at afgangen især skyldes kritik fra Dramatens personale. Over de seneste uger har flere af dem fortalt, at de ikke har tillid til Eirik Stubøs lederskab. Bestyrelsesformand Ulrika Årehed Kågström peger på samme problem.

»Bestyrelsen mener, at Dramaten har brug for en ny start på arbejdsmiljøområdet. Og vi tror, at det bedst kan opnås med en ny direktør«, skriver hun i teatrets pressemeddelelse.

Imens Kågström og resten af bestyrelsen ser sig om efter en ny direktør, træder vicedirektør Maria Groop Russel midlertidigt til i stillingen.