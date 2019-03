Sveriges nationalscene aflyser forestilling efter massive protester over skuespillers fortid

»Hun fik spark og slag mod hele sin krop, som aldrig helede«, siger Marie Nilsson-Lind i dokumentaren ifølge SVT.

»Hun fik posttraumatisk stress, tabte sit hår, sin selvfølelse og sit selvværd«, siger hun.

Følelser og principper

Men hvorfor mener så mange i den svenske debat, at en sag, der er afsluttet i retsvæsenet, på ny skal have konsekvenser for skuespilleren?

Ifølge Kitte Wagner ved Malmös Stadsteater er det en afvejning af på den ene side princippet, at manden har udstået sin straf, og så på den anden side hensynet til offeret.

»Vi er i gang med et opgør med den kultur, hvor man har masser af eksempler på, at over tid forsvinder historierne om krænkeren, mens det, der står tilbage, er offeret, som for evigt er brændemærket og lider og måske aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet«.

Så debatten er et udtryk for, at man vægter følelserne højere end det principielle?

»Ja, og det har vi brug for. For at se, hvordan en konkret forandring på den anden side af #MeToo ser ud«.

Siger sagen noget om, at #MeToo alligevel ikke har flyttet noget?

»Den siger noget om, at vi kun lige er begyndt at finde ud af, hvilken ny virkelighed vi er i«.

»Og der er en meget, meget stor gruppe mennesker i Sverige, et publikum, som holder øje med, hvordan cheferne håndterer de her spørgsmål. De organiserer sig i underskriftindsamlinger og opfordrer til, at man ikke køber en eneste billet. Som chef for en kulturinstitution kan man ikke andet end at forholde sig til det«.