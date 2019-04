Efter Dolores O’Riordan's død: The Cranberries allersidste album viser, at de er og bliver sorgernes band

The Cranberries er lydliggørelsen af de knuste hjerter og indbegrebet af 90’er-tristesse. For 30 år siden blev bandet dannet i Limerick i Irland, og nu er det ude med et sidste album om smertefulde slutninger – et år efter, at forsanger Dolores O’Riordan døde, kun 46 år gammel.