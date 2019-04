Hornsleth udstiller London-hjemløse i glasmontrer i Randers Fire hjemløse flyves fra London til Randers for at blive udstillet. Kunster Kristian von Hornsleth står bag.

Kunstneren Kristian von Hornsleth får i weekenden fløjet fire hjemløse narkomaner fra London til Randers for at udstille dem i glasmontrer.

Det sker i forbindelse med en ny udstilling på Randers Kunstmuseum.

Udstillingen skal vise menneskets undergang, lyder det.

De fire hjemløse kommer fra forskellige baggrunde. De har dog afhængigheden af crack eller heroin til fælles. Det er desuden første gang, at de forlader England.

De medbringer metadon, så de ikke får abstinenser, mens de er udstillede, og Hornsleth har sørget for hotelovernatning i Randers midtby.

Kristian von Hornsleth har ikke betænkeligheder ved at udstille mennesker i glasmontrer.

»Konklusionen er, at hvis nogen bliver forarget over det, er det dem, som har et problem. Det er dem, der har valgt nogle uduelige politikere og statsledere ind, der gør, at vi overhovedet har hjemløse.

»Så hvem har problemet her?

De hjemløse får halvdelen af prisen fra de værker, som de med på. Han fortæller, at de ind til videre allerede har fået 30.000 kroner.

Han mener dog ikke, at pengene har været vigtige for deres deltagelse.

»Nej, de har selv sagt, at pengene ikke betyder noget. Det er rart, at de er der. Det er en slags smøremiddel til deres dagligdag.

»I virkeligheden handler det om, at de hjemløse er med, fordi de forstår, at de er et slags billede og symbol på et forfejlet velfærdssystem, en forfejlet socialpolitik og en forfejlet fordeling af verdens goder, siger han.

Det er i øvrigt første gang, at provokunstneren udstiller på et dansk kunstmuseum.

Hornsleth har ofte været i vælten for sine provokerende værker. Blandt andet fik han i 2006 en hel landsby i Uganda til at tage efternavnet Hornsleth i bytte for geder og grise.

Og i 2008 oprettede han et våbeninvesteringsfirma og solgte våbenaktier til danskerne.

De hjemløse vil kun blive udstillet den første weekend af udstillingen, der varer fra 12. april til 28. juli. Her vil en del af Hornsleth tidligere arbejde også kunne opleves.

Udstillingen har navnet SUPER CRASH og er delt op i ni rum, der hver især viser en vinkel på den menneskelige undergang, som Hornsleth forudser i fremtiden.

En del af hjemløseprojektet er også, at det bliver muligt at købe en gps-tracker, hvor man kan overvåge de hjemløses færden rundt i Londons gader, når de vender tilbage.

