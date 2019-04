I Milano lyner man facaden af

Design. Noget af det bedste ved at besøge den netop afholdte designuge i Milano er, at man har mulighed for at komme ind bag facaden i de smukke paladser, der ligger strøet rundt i den italienske storby. De store designfirmaer konkurrerer om at finde de bedste udstillingsrum, og det betyder, at man som gæst skal begive sig op ad smukke marmorbelagte trapper, bevæge sig rundt i sale med 7 meter til loftet og falde i svime over parketgulve, der er slidte på den helt rigtige måde.

I gaden Via Tortona, der igennem flere år har været et af de mest populære steder at udstille, tiltrak den britiske kunstner Alex Chinnecks installation en del opmærksomhed, skriver designmagasinet Dezeen. I stedet for at lade folk komme ind i et af Milanos huse lynede Alex Chinneck facaden op med en kæmpe lynlås. Ved at installere en lynlås i facaden legede kunstneren med tanken om, at man kunne lyne huset op. Inden døre installerede han også lynlåse i væggene, som man kunne lyne til siden for at kunne kigge ind i et lysende hul.

Under designugen skinnede huset som et lys, og ifølge Alex Chinneck var formålet netop at skabe noget positivt og livsbekræftende at kigge på. Ved at sætte en lynlås på en bygning skaber man noget ekstraordinært, forklarede kunstneren til Dezeen, og på den måde kan man påvirke folks forståelse af, hvad der er muligt.