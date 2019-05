Forsker: Dansk satiretegning er bovlam og udfordrer ikke læserne

Satiretegninger har altid sat deres præg på valgkampe, og efter Muhammedkrisen har der bredt sig en opfattelse af, at det er her, ytringsfrihedens grænser bliver prøvet af. At tegnerne er demokratiets vagthunde. Men sådan er det ikke, viser det første store forskningsprojekt om satiretegninger i dansk presse.

Da Adolf Hitler kom til magten i Tyskland i 1933, havde han i flere år været et yndet offer for satiretegnerne på den danske avis Social-Demokraten. Men så blev alle de store avisers redaktører indkaldt til møde med den radikale udenrigsminister i Staunings regering, P. Munch. Her fik de at vide, at de skulle tænke over, hvilke overskrifter og tegninger de brugte, når det handlede om »udenlandske statsledere«, som der står i referatet fra mødet.