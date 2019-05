Mystisk forfatters succesromaner får liv på dansk teater: Stykket varer 6 timer. Ja, 6 timer! Men man vil ikke hjem

Fakta

’Min geniale veninde’

Baseret på den anonyme italienske forfatter Elena Ferrantes fire Napoli-bøger, der har solgt millioner af eksemplarer over hele verden.

Historien skildrer to veninder i efterkrigstidens Napoli og handler om at træde i karakter som kvinde og kunstner i et mandsdomineret miljø.

Bøgerne er også blevet til en storstilet tv-serie af samme navn på HBO.

Stykket på Odense Teater i Madeleine Røn Juuls iscenesættelse er baseret på dramatikeren April De Angelis’ manuskript og kan opleves i to dele eller som maratonteater på seks timer.

