En krænkende mangel på bid: Cirkusrevyens publikum får ikke rigtig den vare, de har betalt for

De medvirkende i Cirkusrevyen siger direkte, at de vil gå til vaflerne og give pokker i tidens politiske korrekthed. Men de eneste, der med en vis ret kan hævde at være blevet stødt på manchetterne, er publikum.

En sand diplomat er ifølge et mundheld en person, der svarer klantern, når vedkommende bliver bedt om at nævne sin yndlingsfarve. Så derfor er det selvfølgelig skotskternet stof, kostumerne er syet af til det indledende nummer, hvor deltagerne glade danser og synger om, at nu skal det hele være inkluderende, rart og ikke fornærme nogen.