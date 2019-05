Amerikanske republikanere bryder sig ikke om at høre andre sprog end engelsk

Næsten halvdelen af alle hvide republikanere siger, at det irriterer dem at høre folk tale fremmedsprog offentligt.

47 procent af de hvide adspurgte republikanere finder det ’noget’ eller ’meget’ generende at høre mennesker tale et andet sprog end engelsk på et offentligt sted. Det viser en undersøgelse foretaget af Pew Research Center.

Til sammenligning gælder det 18 procent af de hvide demokrater. I gennemsnit irriterer det 29 procent af amerikanerne, hvis de overhører spansk, fransk, hindi, mandarin, bahasa indonesia eller andre fremmedsprog i det offentlige rum.

USA har ikke et nationalsprog, men flertallet benytter engelsk som hovedsprog. Samtidig taler én af fem amerikanere et andet sprog end engelsk i hjemmet og er således tosprogede.

Ud over politisk tilhørsforhold er det alder og uddannelse, der er afgørende for, hvilken grad af sproglig sensibilitet de adspurgte i undersøgelsen udviser. 18 procent af de hvide unge under 30 bryder sig ikke om at høre andet end engelsk offentligt, mens 43 procent af de 50-63-årige føler ubehag. For dem over 65 er tallet 45 procent.

Svækker værdier

Den nye rapport kommer lige efter en anden af Pews undersøgelser, der har fokus på demografi. Her mente 37 procent af de adspurgte republikanere, at det vil være dårligt for USA, hvis »majoriteten af befolkningen udgøres af sorte, asiater, latinoer og andre raceminoriteter.

Næsten 60 procent af republikanerne mente, at en majoritet af ’ikkehvide’ ville »svække amerikanske traditioner og værdier«, og at det ville føre til flere konflikter mellem de forskellige etniske grupper.