Luke Perry fra 'Beverly Hills' er blevet begravet i nedbrydelig svampedragt

Luke Perry var meget optaget af miljøet, fortæller hans datter. Så optaget, at han valgte at blive begravet i en svampedragt i stedet for en kiste.

Miljøet var vigtigt for Luke Perry - selv efter hans død.

I sidste måned blev den 52-årige ’Beverly Hills’-stjerne begravet i Tennessee, og et af hans sidste ønsker var at blive begravet i en nedbrydelig ’svampedragt’, skriver CNN.

Det er skuespillerens 19-årige datter Sophie Perry, der i et opslag på Instagram fortæller, at hendes far blev begravet i en begravelsesdragt, der var lavet af svampe.

»Nu har svampe en helt ny betydning for mig«, skriver hun.

Hun fortæller, at det var et af Luke Perrys sidste ønsker at blive begravet i den miljøvenlige dragt.

»Min far opdagede den, og jeg har aldrig set ham så begejstret. Han blev begravet i sådan en dragt, det var et af hans sidste ønsker. Det er virkelig en smuk ting for denne smukke planet, og det vil jeg dele med jer alle«, skrev Sophie Perry.

The Infinity Burial Suit er det officielle navn på svampedragten, som bliver lavet af det amerikanske firma Coieo.

Ifølge virksomheden består den nedbrydelige begravelsesdragt af svampe og andre mikroorganismer, som hjælper nedbrydningen, neutraliserer kroppens toksiner og overfører næringsstoffer til plantelivet.