Unikt samarbejde mellem DR og kommercielle kanaler: Ny app samler alle danske radiokanaler samme sted

Hvis du er ivrig radiolytter har du formentlig DR’s app, Radio24syvs app, din lokalradios app og måske endda Politikens podcast-app installeret på din telefon eller computer. Måske har du endnu flere.

Men nu er Danske Medier, DR og Bauer Media gået sammen om en ny platform og app, der samler både public service og kommercielle kanaler i Danmark, så lytterne får én samlet indgang til radio og podcasts.

Her får man adgang til mere end 60 radiokanaler. Servicen bliver gratis, men lytterne til kommercielle kanaler må finde sig i reklame præcis som hidtil.

Internationalt samarbejde - og konkurrence

Navnet er Mereradio og bygger på teknologi udviklet under navnet Radioplayer Worldwide, som er et partnerskab mellem Storbritannien, Tyskland, Irland, Østrig, Norge, Belgien, Canada, Schweiz og Peru – og altså snart også Danmark.

Det internationale samarbejde om radioteknologi kan styrke Danmark over for netop presset fra international konkurrence, mener DR’s radiochef Gustav Lützhøft:

»Jeg er både glad for og stolt over, at det er lykkedes den danske radiobranche at skabe dette nye fælles initiativ, hvor vi fortsat kan konkurrere på indhold, men samtidig samarbejde om teknologi, og om at stille dansk radio stærkest muligt over for den konstant tiltagende internationale konkurrence«, siger han i en pressemeddelelse.

Teknologien bag Mereradio betyder, at man nemt kan tilgå alle Danmarks radiokanaler via såvel bilradioer med internetforbindelse, højtalere med talegenkendelse, Chromecast, Apple Watch med mere, når tjenesten lanceres i sensommeren 2019.