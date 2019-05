Doris Days problem? Hun døde ikke ung

FOR ABONNENTER

Et af de mere rystende øjeblikke i mit liv som journalist var synet af Marilyn Monroes lig. Det var ikke meningen, at jeg skulle se det, jeg havde blot bedt om at få hentet de fotos af skuespilleren, som avisen har i arkivet. Jeg åbnede kuverten, bladrede i bunken af billeder og så pludselig sort-hvid-motivet. Marilyn Monroe lå livløs på retsmedicinerens båre, jeg husker, at hendes hår var vådt og tilbagestrøget. Hun var død, det var i sig selv et chokerende syn, men der var også dette: Marilyn Monroe var et uhyggeligt smukt lig. Fastlåst i evig ungdom.