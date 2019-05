Den britiske rigsrevision sætter spørgsmålstegn ved økonomien i et tunnelbyggeri under det historiske monument Stonehenge.

Den britiske rigsrevision, National Audit Office (NAO), sår nu tvivl om økonomien i og tidsrammen for den britiske regerings plan om at bygge en tunnel under det historiske monument Stonehenge.