Nu kan du sætte tænderne i tuder-af-grin-fjæs: Chokoladefirma ændrer på designet efter 125 år

Hersheys mælkechokolade har været en konstant i amerikanske slikmundes liv over de seneste omkring 125 år. De 12 stykker chokolade på pladen har altid været præget med firmaets navn. Et navn per stykke chokolade, man kan knække af. Færdigt arbejde.

Sådan har det været, siden mor var dreng, men sådan skal det ikke blive ved med at være i disse internettider.

For at tækkes et yngre segment har Hershey’s for første gang, siden virksomheden lancerede sine chokoladeplader, besluttet sig for at lave om på designet.

Hen over sommeren bliver felterne i stedet prydet af 25 forskellige emoticons, altså sådan nogle små figurer, man kan sende til hinanden i en sms-besked eller på nettet for at signalere forskellige sindsstemninger eller objekter.

Det er blandt andet populære ikoner som tuder-af-grin-fjæs, håndkartoffel, hjerter-i-øjnene-fordi-noget-er-dejligt-ansigt, helt standard smiley, tommelfinger op, solbriller-på-fordi-jeg-er-cool-emoji og en gulerod, som ingen helt forstår hvad laver på chokolade.

Det er dog kun i en begrænset periode, at man kan få de særlige ungdomschokolader. 25 millioner plader bliver der lavet. Så er det slut.

»Ved at tilføje en emoji til hvert stykke chokolade håber vi, at forældre og børn bliver inspireret til at dele en chokolade-emoji og skabe kontakt til nye mennesker«, skriver Hershey’s i en pressemeddelelse.