Der var flæskesteg og tysk liedsang med diskodans ... ... og så kom komponisten selv frem i en gennemsigtig kjole af plastik

I dag er der Folketingsvalg, men uanset hvem der vinder, bliver efterspillet en gyser. Det bliver ikke nemt for nogen at danne regering. Den første udfordring er dronningerunden - men hvad er det egentlig, der helt konkret foregår der? Og hvad er udfordringen for henholdsvis Frederiksen og Løkke, når en af de to i morgen skal forsøge at samle Danmarks nye regering?