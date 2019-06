Hold godt øje med: Næste uges tre store B'er - Bruce, Bjarke og Birgit

FOR ABONNENTER

Bjarke Ingels Group indtager igen Dansk Arkitektur Center, den institution, som for 15 år siden var med til at støtte gruppens gennembrud. Tegnestuen vil vise sin udlægning af det danske ord for design, formgivning. Det handler om at lytte til verdens forandringer og så give form til menneskers rammer, så de giver folk inspiration til at udfolde sig. Udstillingen kommer til at strække sig fra big bang (!) frem til drømme om bosættelse på Mars. Men det vide perspektiv, der bruges til at forklare, hvorfor det er godt for arkitekter at tænke virkelig stort, vil nu nok blive fortalt gennem den succesfulde tegnestues egne projekter. BIG mestrer at skabe store fortællinger omkring deres arkitektur. Det bliver spændende at se, hvor stort der er tænkt denne gang. ’BIG: Formgiving’ åbner i Dansk Arkitektur Center.