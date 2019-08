Læs interviewet med Tarantino: »Jeg arbejder virkelig hårdt på mine film. Belønningen får jeg først for alvor, når jeg ser dem med et almindeligt publikum. Det er deres latter, jeg sigter efter i hele processen«

En rørende oplevelse med en filmstjerne og hans stuntmand fascinerede for ni år siden Tarantino så meget, at det blev afsættet til hans første film om Hollywood. Om ’ Once Upon a Time ... in Hollywood’ er lykkedes? Det afgør publikums latter.