Efter bortvisning fra festival: Punkband forsvarer sang om konservativt massemord

Oversat til dansk lyder sangens titel noget i retning af ’Dræb det konservative udskud (før de dræber dig)’.

Med verselinjer om at slå »den konservative bærme ihjel selv om det er din mor og far« og at »konservativt folkemord vil være et perfekt udfald« er den at betegne i kategorien for krasse politiske udladninger.

Så kras, at den engelske festival Glastonbury efter pres har bedt bandet Killdren, som står bag sangen, om ikke at komme for at optræde alligevel.

Killdren skulle have spillet på en lille, uafhængig scene på festivalen og var ikke et navn, der var blevet bemærket, før talsmanden for The Jo Cox Foundation klagede over de voldsomme teksten. The Jo Cox Foundation blev oprettet efter drabet på parlamentsmedlemmet Jo Cox i 2015, og arbejder blandt andet for et bedre politisk klima.

»Direkte tilskyndelse til vold og misbrug på en hvilken som helst platform og i en hvilken som helst sektor er forkert«, siger fondes direktør, Catherine Anderson til BBC.

Konservativt folkemord vil være et perfekt udfald Punkbandet Killdren

Bandet selv har indrykket et læserbrev i The Independent, hvor de forsvarer deres sang som satire.

»Musikvideoen til ’Kill Tory Scum (Before They Kill You)’ og sceneshowet er satiriske og ladet med, indrømmet temmelig barsk, sort humor. Bandet tolererer ikke drab på konservative eller børn eller nogen andre for den sags skyld - politiske holdninger uagtet«, skriver de.

Sangen er skrevet op til det engelske parlamentsvalg i 2017 som en opfordring til ikke at stemme konservativt, skriver bandet.

Glastonbury beklager i en udtalelse, at Killdren har trukket negativ opmærksomhed til den ellers »utroligt inkluderende ånd« på festivalen.