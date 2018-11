Amerikansk rockband byggede falsk fanbase og har netop spillet turné i Europa ... for ingen mennesker Det amerikanske rockband Threatin' har til alles forundring turneret i Storbritannien uden publikum. Det har fået spillesteder og opvarmningsbands til at kritisere dem.

Den er god nok.



Flere kendte spillesteder i Storbritannien stiller nu sig selv det spørgsmål, hvorfor det amerikanske band Threatin rejste til Europa for at spille et par gigs for absolut ingen mennesker?

Samtidig havde spillestederne fået at vide, at mange af bandets billetter var blevet revet væk i før-salg, hvad der viste sig at være en løgn. Der blev blandt andet arrangeret koncerter på The Underwold i London, Trillians i Newcastle og The Exchange i Bristol.

Efterfølgende skrev The Underwold på Threatins Facebookside:

»Hvad skete der med de 291 før-salgs billetter, jeres agent havde sagt, I havde solgt? TRE MENNESKER dukkede op«.

Manden bag musikprojektet, Jered Threatin, havde blandt andet skrevet på bandets hjemmeside, at de havde kæmpestor, aktiv fanbase, og at de havde turneret rundt i USA.

Efter det kom frem i lyset, at der var tale om et falsk publikum, er deres tour aflyst. Størstedelen af bandets hjemmeside og Facebook-side er også blevet fjernet. Threatin havde over 38.000 likes på sociale medier, der nu mistænkes for at være købt.

Bands, der skulle varme op, er sure

Uden at vide, hvad der egentlig foregik, er flere bands blevet hevet ind som opvarmning. Og det har blandt andet fået bandet Kamino til at kritisere fake-bandets metoder:

»The Exchange i Bristol havde fuldt personale med to udsmidere ved døren, klar til at gå i krig med en lang kø...«

»Stuntet handler kun om at malke spillesteder for penge tid, som kunne være blevet brugt meget bedre på rigtige kunstnere. Den slags folk fortjener at blive sat under spotlys, så alle kan se, hvem de virkelig er. Eller ikke er«.

Søndag nat blev Threatins optræden i Belfast aflyst i sidste sekund uden forklaring. Aftenen fortsatte med optrædener fra de bands, der var blevet hyret til at opvarme.

If you purchased tickets for tonight's Threatin show, both of you can get refunds from the point of purchase. pic.twitter.com/hR0FHHFR0L — Belfast Empire (@belfastEmpire) November 11, 2018

I denne uge skulle Threatin’ have fortsat turneen på spillesteder i Frankrig, Italien og Tyskland, men alle koncerter er aflyst.