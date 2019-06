Jeg blev bange for at have begået en brøler på live-tv: For hvordan kan en mand tale om menstruation?

Forleden kom jeg til at tale om menstruation i fjernsynet, og det føltes farligt. Det var under en tenniskamp. Jeg kommenterer French Open fra Paris på Eurosport i disse uger, og Petra Martic fra Kroatien spillede mod Kaia Kanepi fra Estland. Hun spillede dårligt, Martic. Bevægede sig dårligt. Forhånden fungerede slet ikke, fejl på fejl.

Det undrede mig, for ingen har vundet flere kampe på grus dette forår, og to dage forinden havde Martic udspillet verdens nummer 2, så hvorfor dette pludselige formdyk? Fra min plads i kommentatorboksen snakkede jeg om muligheden for, at hun var nervøs, eller at hun var blevet ramt af det maveonde, som flere andre spillere i turneringen havde døjet med.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden og skrives på skift af et panel af skribenter. I denne uge: Anders Haahr Rasmussen, journalist, forfatter til blandt andet bogen ’En fandens mand’ – og tenniskommentator. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer ved at klikke her.

Og så kom jeg i tanke om et emne, der har været oppe at vende under turneringen: menstruations påvirkning af kvindelige sportsfolks præstationer.

Det er ikke alle, der ved det, men tennis er en ret usædvanlig sport på den måde, at kvinder og mænd deltager i de samme turneringer og spiller på de samme arenaer opkaldt efter både mandlige og kvindelige tennislegender.

De får lige mange præmiepenge og er (næsten) lige store verdensstjerner. Det er ganske almindeligt, at kvinder fungerer som dommere i mændenes kampe, og i de senere år har flere mandlige spillere sågar ansat kvindelige trænere. Kønsfordelingen blandt publikum er nogenlunde 50/50, og kvindelige journalister, eksperter og kommentatorer står for en betydelig del af samtalen omkring sporten. Senest altså en samtale om menstruation.

Er det ikke sådan noget, Donald Trump gør: beskylder kvindelige journalister for at være præmenstruelle?

Turneringsarrangørerne har i år ændret reglerne, så en spiller nu kun har én toiletpause pr. kamp. Det fik journalist Courtney Nguyen til på Twitter at undre sig højlydt over, hvor naiv man skal være for at tro, at kvinder kun bruger toilettet til at tisse i.

Following on those last two RTs, it’s amazing to me how completely naive and ignorant and unforgiving people are of sportswomen having to manage and deal with menstrual cycles in competition. — Courtney Nguyen (@FortyDeuceTwits) 22. maj 2019

Det førte videre til en snak om sarte mandlige trænere, der helst var fri for at blive indviet i spillernes cyklus.

Videre til spørgsmål om menstruation og skader: Tidligere topspiller Anne Keothavong skrev, at hun rev korsbåndet over to gange i sin karriere – begge gange mens hun havde menstruation.

I have been saying this for years. I snapped my right and left ACL, both times it was during my menstrual cycle. https://t.co/hyKxkwQyd8 — Anne Keothavong (@annekeothavong) 22. maj 2019

Hun delte en artikel fra BBC om behovet for forskning i sammenhængen mellem menstruation, elitesport og ledbåndsskader. Tidligere verdensetter i double Rennae Stubbs fortalte, at hun engang måtte trække sig fra en OL-kamp på grund af menstruationssmerter, og beskrev, hvordan hendes ryg nogle gange blev helt stiv, dagen inden hun fik sin menstruation. Mange af de lesbiske spillere på touren tager p-piller for at mindske smerterne og genvinde lidt kontrol over deres krop.

»The struggle is real!«, skrev Stubbs.

Had 2 pull out of an Olympic match because of cramps from my period! I have many stories about that & also from other players. It’s brutal. My back at times would seize up the day prior. The struggle is real! kick that guy in the dick & ask how he’d feel about that ever month — Rennae Stubbs (@rennaestubbs) 23. maj 2019

Måske kæmpede Martic med noget lignende, tænkte jeg. Hun var nede med et sæt og et break mod en spiller, hun burde besejre. Jeg nævnte menstruation som en mulig forklaring på Martics sløje indsats.