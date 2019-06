Stine Bosse blev chokeret over det, hun mødte i Silicon Valley: Det var som at gå rundt i Disneyland. Der var tøjdyr og slik, men ingen løsninger på problemerne

Politikerne er nødt til at sætte tempoet op og komme i gang med at regulere techgiganter som Facebook og Google, siger Stine Bosse, der er formand for en kommission, som i ny rapport kraftigt opfordrer Folketinget til at stramme reglerne for sociale medier og andre digitale tjenesters brug af personlige data.

FOR ABONNENTER

I september 2018 rejste forretningskvinden Stine Bosse til Silicon Valley i USA. Hun havde besluttet sig for at opsøge Facebook og Google for selv at opleve, hvordan techgiganterne arbejder – og for at få svar på ét spørgsmål: Hvad gør virksomhederne for at beskytte de milliarder af brugere, de tjener formuer på at høste data fra?