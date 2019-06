»Det er et vanvittig vigtigt og godt gennemarbejdet forslag«: Sådan skal Facebook, Google og de andre techgiganter tæmmes

Facebook, Google og andre globale techgiganter har alt for frie rammer til at udnytte data om brugerne og til at udfolde deres forretninger på internettet.

Myndighederne kan simpelthen ikke følge med udviklingen, og derfor bør politikerne oprette et nyt teknologitilsyn, som skal have juridiske og økonomiske muskler til at holde øje med den teknologiske udvikling og slå ned på virksomheder, der bryder loven.

Det er konklusionen i en ny rapport fra den kommission, som juristerne og økonomernes fagforening, Djøf, nedsatte i januar, og som nu kommer med 16 forslag til, hvordan techgiganternes magt bør indhegnes.

»Myndighederne skal være lige så dygtige som virksomhederne. Det kræver, at tilsynet forstår techgiganternes måde at drive forretning på, deres algoritmer og andre former for virkelig, virkelig dyb teknologi. Det mangler vi i dag«, siger formanden for kommissionen, forretningskvinden Stine Bosse.

»Og vi er nødt til at starte nationalt, hvis vi ikke kan finde en europæisk løsning«.

Det nye teknologitilsyn skal udbygge det eksisterende datatilsyn, som i dag står for at holde øje med, at virksomhederne overholder persondataloven, men som bliver kritiseret for at være for svagt. Der skal også oprettes et nyt teknologiråd, som løbende skal klæde politikerne på med forslag til ny lovgivning, anbefaler techkommissionen.

Politikerne bliver også opfordret til at skærpe reglerne omkring brug af data for at beskytte brugerne. Sociale medier og andre virksomheder, der indsamler data til kommerciel brug, bør tvinges til at slette oplysninger efter 12 måneder, hvis ikke brugerne giver tilladelse til andet. Og digitale platforme bør have pligt til løbende at fortælle om, hvordan de bruger folks oplysninger, og hvad de tjener på dem. Det bør også være muligt for brugere at flytte deres data fra et socialt medie til et andet.

Både SF og Enhedslisten er positive over for rapportens anbefalinger.

»Selv når der sker virkelig skandaløse ting i Danmark, kan man i dag ikke gøre andet end at løfte pegefingeren. Vi har brug for nogle flere økonomiske ressourcer, men også bedre sanktionsmuligheder til vores tilsyn«, siger it-ordfører Lisbeth Bech Poulsen fra SF.

Venstre vil gerne være med til at se på, om datatilsynet har brug for et løft, men afviser på forhånd, at der er brug for et nyt teknologitilsyn.

Anbefaler ny skat i 2020

Pengene til den øgede kontrol med techgiganterne skal komme fra en ny skat på 5 procent af omsætningen hos techgiganter med en global omsætning på over 5 milliarder og en omsætning i Danmark på over 5 millioner, foreslår kommissionen.

»Det er et vanvittig vigtigt og godt gennemarbejdet forslag, som vi varmt bakker op om. Som samfund mister vi vanvittige summer på, at der ikke er en ordentlig beskatning«, siger Enhedslistens it-ordfører, Eva Flyvholm.

Også SF er åbne over for at indføre en omsætningskat.