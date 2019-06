Fotograf bag udskældt og politianmeldt selfie: »Det er så langt fra børneporno, som man overhovedet kan komme«

Et selvportræt af fotograf Ditte Haarløv Johnsen bliver anklaget for at være børnepornografisk, og fotografiet er blevet meldt til politiet. Red Barnet afviser, at billedet er problematisk.