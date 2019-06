Italiensk George Clooney-fupmager arresteret efter 6 år på flugt

Trods en international arrestordre har et italiensk ægtepar i årevis levet i sus og dus i Pattaya i Thailand, mens de var efterlyst af Interpol som fupmagere og svindlere.

Manden, der i dag er 58 år, har blandt andet udgivet sig for at være hollywoodstjernen George Clooney, så han og hans 45-årige kone kunne få gang i salg af modetøj på internettet. Og derfor sagsøgte George Clooney ægteparret i 2010 og afgav vidneudsagn i Milano om, at parret havde misbrugt hans navn til at fuppe penge ud af folk, skriver flere britiske medier.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den 58-årige mand over for thailandsk politi indrømmet, at han udgav sig for at være George Clooney for at snyde folk til at betale for parrets modetøj.

Falske Rolex-ure

Parret, der også var efterlyst for en række andre fupnumre, blandt andet salg af falske Rolex-ure på nettet, er blevet kaldt Italiens Bonnie og Clyde. De flygtede ud af landet i 2012 for at undgå at blive arresteret.

Faktisk anholdt thailandsk politi allerede den 58-årige mand i 2014. Men det lykkedes ham at flygte efter det indledende retsmøde, og ifølge The Telegraph bestak han fængselsbetjentene med lidt over 4.000 kroner for at dække over flugten.

Siden har det italienske ægtepar tilsyneladende kunnet leve et luksusliv for de penge, det fortsat lykkedes dem at fuppe folk for – blandt andet ved at sælge falske Rolex-ure.

Parret var samtidig kendt lokalt som velgørere, der donerede store summer penge til hiv-ramte børn.