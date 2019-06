Kirsten Birgit er sjov, men det her er faktisk ikke noget at grine af: Kompasnålen snurrer rundt på Radio24syv

’Den korte radioavis’ er kommet i modvind for at mobbe og udstille navngivne personer. Ifølge kanalens eget mediemagasin er det en offentlig hemmelighed, at man kan gå til Kirsten Birgit med udokumenterede rygter. Hvor går grænserne i nyhedssatiren? Og mangler Radio24syv et etisk kompas, spørger kulturredaktøren i denne kommentar.

Kirsten Birgit er sjov, men det her er faktisk ikke noget at grine af:

Også seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm er nu et såret og sygemeldt dyr på savannen. Den gamle kone kræver daglig vaginal akupressur udført af Søren Ventegodt for at komme til hægterne oven på de seneste dages massive mediepres. Det er sjovt, men baggrunden for den fiktive sygemelding er ikke noget at grine af.