Forlag gjorde berømt sydamerikansk forfatter hvid for at sælge bøger

I Brasilien er Joaquim Maria Machado de Assis fast skolepensum. Hans romaner er blevet hyldet af Woody Allen, Susan Sontag og Salman Rushdie. Og har man grebet en af hans bøger, har man ofte set et forfatterportræt, hvor han ligner en hvid mand.

Men Machado de Assis (1839-1908) var efterkommer af slavegjorte afrikanere, og han var sort.

Det er konklusionen på et projekt, som et hold forskere fra University Zumbi dos Palmares i São Paulo har realiseret sammen med marketingfirmaet Grey.

De er gået sammen for at ændre den kollektive opfattelse af den berømte brasilianske forfatter, og de mener at kunne dokumentere, at det hyppigst anvendte foto af forfatteren er blevet manipuleret.

Det skriver The New York Times.

Forklaringen på, at portrættet er blevet lysnet, er formentlig racisme. Forlæggerne »har i salgsøjemed haft et stærkt ønske om, at han var hvid. Det ville have været problematisk for mange, hvis de skulle have forholdt sig til, at denne store forfatter havde afrikanske rødder«, udtaler G. Reginald Daniel, der er Machado de Assis-kender og professor i sociologi ved University of California, USA.

Senest har Grey iværksat en kampagne, hvor firmaet opfordrer folk til at printe det nye portræt af Machado de Assis og lime det oven på det gamle portræt i tidligere udgaver af hans bøger.

På Instagram har over et halvt tusind postet det nye ’rigtige’ portræt under hashtagget #machadodeassisreal.