Jenny fra boligblokken: Sådan blev Jennifer Lopez en af verdens mest magtfulde kvinder

Jennifer Lopez, der fylder 50 år i dag, var den første kvinde, som præsterede at toppe både i musik og på film samtidigt. Kim Skotte tegner et portræt af fødselaren.

Næppe nogen kunne drømme om at udråbe Jennifer Lopez til et geni, men mindre kan også gøre det. Nok har det under alle omstændigheder været til at få den amerikanske sanger, danser og skuespiller udråbt til den mest magtfulde kvindelige berømthed på kloden. Det blev Jennifer Lopez med den vakse forkortelse J.Lo nemlig udskreget til af Forbes i 2012. Samme år som Forbes placerede hende som nummer 38 på listen over de mest magtfulde kvinder i verden.